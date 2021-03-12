【阿斯利康疫苗】日本藥廠生產1.2億劑 全部Made in Japan

英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）及牛津大學共同研發的新冠疫苗，疑引發血栓的嚴重不良反應，各國相繼停用。日本卻有製藥公司宣佈，開始於日本生產阿斯利康新冠疫苗，日本政府所訂的1.2億劑，全部由日本公司生產。

數千萬劑牛津疫苗積囤美國 去留未有定案 【下一頁】

日本製藥公司第一三共株式會社（Daiichi Sankyo Co.）周五（12日）宣佈，已於啟動生產阿斯利康疫苗，利用阿斯利康提供的特殊溶液注入藥樽，及進行包裝等工序。

日本政府已向阿斯利康訂購1.2億劑疫苗，當中3000萬劑由第一三共株式會社與另一間製藥公司KM Biologics Company合作生產，其餘9,000萬劑則由JCR Pharmaceuticals Company生物製藥公司負責。

歐盟多國及泰國停用牛津疫苗 怕引發血栓 【下一頁】

另外，歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱EMA）周四表示， 將會調查接種牛津疫苗後出現血栓的個案，包括在丹麥的一宗死亡個案。歐洲目前最少有500萬人已經接種牛津疫苗，據報出現30宗血栓個案。泰國周五宣佈暫停接種牛津疫苗。

責任編輯：李俊儀