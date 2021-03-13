【假日好去處】「國民卡通」KAKAO FRIENDS化身世界名畫 沙田新城市廣場有得睇

你有沒有聽過 Kakaotalk 這個應用程式呢？有時候行街可能會看到 Kakao friends，接下來有好消息要告訴你呀！韓國「國民卡通」KAKAO FRIENDS 展覽《Musée de KAKAO FRIENDS》將「復活」回歸，並於3月23日至5月2日期間登陸沙田新城市廣場，為大家呈獻【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】。

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藝術館以曾在韓國大林藝術館展出《Musée de KAKAO FRIENDS》為設計藍圖，KAKAO FRIENDS 將融入著名博物館的經典名作，讓大家以輕鬆有趣方式去認識世界名畫，以突破博物館的拘謹嚴肅。當中有Ryan、Apeach與一眾朋友調皮亂闖《創造亞當》、《戴珍珠耳環的少女》等多幅名畫及自畫像。除可愛「復活」經典角色之餘，搖身一變成大理石雕塑帶參加者遊走中世紀。適逢復活節來臨，是時候叫齊三五知己一起去打卡、呃LIKE。

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與此同時，【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】期間限定店亦同步發售近300款精品，包括最新限定版的藝術館主題系列，喜愛收藏 KAKAO FRIENDS 的粉絲切勿錯過！



說這麼多，有沒有興趣知道「KAKAO FRIENDS藝術館」6大趣怪打卡位呢？(點擊了解更多)



▲ 甫入門口，即與戴著墨鏡及藍色領帶的Ryan邂逅同遊藝術館，未知Ryan今次的身份是導賞員？還是參觀者？(網上圖片)

▲ 2米高的KAKAO FRIENDS版《創造亞當》，令人忍不住一看再看 (網上圖片)

▲ 作為「KAKAO FRIENDS藝術館」鎮館之作，2.5米高的粉紅色電鍍Apeach 將於藝術館中閃爆全場 (網上圖片)

▲ 「復活」經典名畫展區 (網上圖片)

▲ Apeach 於美術教室中乖乖坐定定當模特兒 (網上圖片)

▲ 藝術氣息滿滿的Muzi頭帶畫家帽、手持畫筆描繪著自己平日與Con的日常 (網上圖片)



KAKAO FRIENDS今次召集沒鬃毛的獅子Ryan、可愛的桃子Apeach、鴨子Tube、鼴鼠Jay-G、扮兔子的醃蘿蔔Muzi、小鱷魚Con、貓貓Neo及狗仔Frodo亂闖藝術館「復活」世界名作，亦為大家準備6大趣怪打卡位。

部份盞鬼「復活」名畫率先點擊睇



▲ 《創造Ryan》是次Ryan帶同朋友Apeach、Frodo、Muzi、Con及Neo成功闖入畫作 (網上圖片)

▲ 改編自維梅爾筆下的《戴珍珠耳環的少女》(網上圖片)

▲ 《戴襞襟和黑帽的藝術家自畫半身像》由17世紀荷蘭最偉大的畫家之一林布蘭繪製 (網上圖片)



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責任編輯：陳頌潔