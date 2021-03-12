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Google人工智能實驗室DeepMind 正擴充紐約研究團隊

環球政經 19:01 2021/03/12

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Google旗下英國人工智能實驗室DeepMind據報已經在紐約聘請重量級研究人員。

利用 IG 10億圖片作參數 Facebook宣布研發AI辨識圖像物件技術見下頁

DeepMind於2014年被Google收購，並於去年招攬對手Facebook旗下人工智能研究所FAIR的聯合創始人Rob Fergus帶領紐約團隊。CNBC報導，DeepMind近月成功招聘數名重量級研究人員。

【新聞有價】Facebook願重回談判 續與澳洲商討新聞付費見下頁

DeepMind拒絕透露研究團隊目前的人數，但指現時已經組成一個小型的核心團隊，將按進度進一步擴充團隊規模。DeepMind又表示團隊正遵行居家令在家工作 ，一旦居家令結束，將安排返回Google辦公室工作。LinkedIn分析師估計目前DeepMind團隊共有10至15人。

據悉DeepMind全球共有近千名員工，大部分在位於倫敦的總部工作，其餘的分別在Google總部位處的加州山景城 (Mountain View)、加拿大艾伯塔 (Alberta)、加拿大蒙特利爾 (Montreal)及法國巴黎。

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撰文 : 馮卓謙

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