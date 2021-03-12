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英國1月GDP按月跌2.9% 汽車製造業自去年4月首衰退

環球政經 17:30 2021/03/12

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英國統計局公布今年1月國內生產總值(GDP)，受疫情拖累按月跌2.9%，比市場預期跌4.9%理想; 按年萎縮9.2%，遜於預期降7.8%。

【Tesla】上月市佔率三甲不入 特斯拉歐洲出貨量續降見下頁

報告指，由於1月疫情嚴峻，英國重啟封城令，GDP按月跌2.9%，情況較路透社早前訪問經濟學家預期之4.9%理想。

最受打工仔歡迎國家/城市 加拿大及倫敦位居榜首見下頁

英國經濟統計師阿特豪 (Jonathan Athow)表示，英國經濟1月受疫情打擊，雖然情況比想像好一點，但近次執行的封城令確實對當地零售、餐廳及學校等造成影響。他續指汽車製造業自去年4月以來首次錄得衰退，但是伴隨疫苗接種計畫所提供的醫療服務及更多的病毒檢測填補其他行業的衰退。

英倫銀行上月曾表示，因為封城令措施，加上英國脫歐後新制訂的交易規則，英國第一季經濟數據很可能萎縮4%。

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撰文 : 馮卓謙

英國 GDP 脫歐
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