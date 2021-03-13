【酒店服務人員轉型】前酒店客戶主管不懼轉行　轉投初創覓新出路

▲ 原本從事酒店業的劉百然（Walter），眼見酒店業深受疫情打擊，去年他決定主動辭職，經過漫長求職路，終於成功轉行加入餐廳訂座平台Eatigo工作。（黃建輝攝）

新冠肺炎打擊本地經濟，不少行業終究捱不過疫情，需要裁員削減開支，酒店業亦是重災區。本於洲際酒店任職轎車部（Limousine service）的客戶主管劉百然（Walter），眼見酒店業深受疫情影響，就業前景不明朗，去年2月主動申請辭職，最後成功覓到出路，轉行加入餐廳訂座平台Eatigo任財務主任。

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Walter分享稱，離職後曾以自由工作者身份，做過廣告、英文補習等工作，但工作始終不穩定，更試過半年內沒有接到任何工作。其間他不斷求職，但由於經濟環境欠佳，公司招聘員工的態度較為審慎，求職競爭十分激烈。他表示，在求職網站上寄出的求職信接近400封，當中只有10%的面試機會，「自己曾到一間上市公司見工，即使進入第二輪，都有8個求職者面試。」

剛開始求職時，Walter仍抱着樂觀心態，認為憑着自己的工作經驗及技能，要找到一份合適工作並不難。他表示，一開始從較有經驗的工種入手，例如餐飲服務、旅遊或酒店等行業。但當寄出數百求職信都杳無音訊後，漸感到徬徨，對於職位要求也慢慢降低，嘗試轉投其他不同行業，甚至應徵一些初級職位。

▲ 疫情影響本地經濟，不少行業終究捱不過打擊，需要裁員削減開支，其中酒店業也成為失業重災區。（資料圖片）

擁良好溝通技巧 仍不斷增值

後來，他透過身邊的朋友得知初創公司Eatigo正在招聘，通過面試後以兼職形式處理財務工作，並成功轉為全職員工，負責日常會計、過數轉帳以及與餐廳協商等工作。對Walter而言，這些工作內容與以往大相徑庭，但曾在酒店業的經歷，讓他擁有良好溝通技巧及外語能力，與不同國籍餐廳負責人協商時，可進行更有效溝通。轉行後，Walter也不斷增值，為新工作裝備技能，目前正在學習與會計相關的系統及軟件。

勿拒絕幫助 從頭開始不用怕

他表示，有不少舊同事選擇到規模較小的酒店工作，但同時也有不少人被迫轉行，在百貨公司當銷售員或公司文員等。Walter表示，失業期間經歷不少艱辛與失敗，但他也勉勵求職者，在轉行之前需調整心態，保持謙卑並願意學習的心，更不要害怕從頭開始。

他也提醒，失業人士不要給予自己太大壓力，所謂「有麝自然香」，有用的人才，無論到何處都能發揮，不用過於擔心一時找不到工作。他又稱，不要拒絕身邊人的幫助，不論在求職或經濟上遇到困難，都可與身邊朋友或親人分享，「幾個人一起走，始終好過單打獨鬥」。

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Walter坦言，轉行後不但工作性質轉變，薪金方面也難免有所減少。他表示，現時薪金較上一份工作約減少3至4成，但早有心理準備，並直言在經濟不景的情況下找到工作，已經比很多人幸運。Walter又稱，目前正在適應新工作，同時也在調節消費模式，例如減少出外用餐次數、購買電子產品等，在生活開支方面量入為出。

他指，雖然目前在初創公司工作，但十分欣賞其經營理念，並認為公司在業務營運上，仍有不少改善空間及發展潛力。現階段會專注在Eatigo發展，並認為此行業相對於酒店業會有更佳前景。

記者：李寶如