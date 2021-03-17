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【新股IPO】百融雲創最快周五招股、集資約39億元、市值高達263億（第二版）

新股IPO 17:49 2021/03/17

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百融雲創於去年底向聯交所遞交上市申請，並以「同股不同權」架構在主板上市。市場消息指，百融雲創於本周進行上市前預演，最快於周五（19日）至3月24日招股，並於3月底掛牌。公司初步計劃集資3億美元至5億美元（約23.3億港元至38.75億港元）。聯席保薦人為摩根士丹利、中金及民銀資本。

百融雲創於2014年成立，為獨立AI技術平台，公司收入主要分為分數據分析、精準營銷及保險分銷服務三大板塊。

承銷團之一的中金發表報告給予公司估值介乎27億美元至34億美元（約210億港至262.3億港元），2022年市銷率介乎9.1倍至11.4倍。

截至去年9月底止，公司收入按年下跌17.1%至7.64億元（人民幣，下同）；未經審核經調整EBITDA按年增29.8%至8320萬元。

截至去年9月底，公司在中國累計為超過4200名金融服務供應商客戶提供服務，包括絕大部分國有銀行、逾650家區域銀行、絕大部分消費金融公司、逾90家主要保險公司及其他多家金融服務供應商。

公司集資所得主要用於提升產品功能及性能、加強研發投入、擴充現有產品及服務供應、改善技術能力及作營運資金及一般企業用途。

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（第二版更新承銷團報告、第三更新預期招股日期）

記者：謝卓榮

港股 EBITDA 同股不同權 集資 IPO

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