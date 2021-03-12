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【騰訊投資】騰訊斥資46億入股日本樂天　尋求電商及數字娛樂合作

股市 18:18 2021/03/12

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騰訊入股日本樂天集團。

騰訊 （00700） 將入股日本最大電商集團樂天株式會社。騰訊發公告稱，日本樂天決定通過第三方配售的方式向騰訊等公司發行新股並處置庫存股，當中向騰訊旗下子公司配股5738萬股，每股作價1145日元，涉資657億日元（約46.7億港元）。

根據文件顯示，日本樂天向Image Frame Investment（HK）Limited配售5738.3萬股，後者為騰訊旗下子公司。還向日本郵政配售1.31億股、沃爾瑪（美：WMT）配售1453.6萬股、Mikitani Kosan配售436.7萬股、Spirit（美：SPR）配售436.7萬股。

內地互聯網反壟斷，騰訊傳成為下個金融監管目標，詳情【下一頁】

騰訊執行董事兼總裁劉熾平表示，樂天通過其會員和忠誠度計劃，建立一個充滿活力的生態系統，將它的實力從電子商務延伸到金融科技和數字內容。

他說，騰訊與樂天一樣，希望通過創新和賦能，為用戶和合作夥伴創造價值。騰訊投資樂天，支持其發展成為全球創新領先者。期待在各種活動中開展戰略合作，包括數字娛樂和電商，為用戶創造價值，共同構建互聯網生態圈。

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編輯：陳華

港股 騰訊控股（00700）

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