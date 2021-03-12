擁大量網絡數據 英國內政部恐秘密監視民眾

網絡安全議題近年備受關注，不少人擔心自己在網上的私隱遭受侵犯。英國有媒體發現，英國內政部在測試全民監控系統的發展可能性，以及系統對國家安全及執法層面的幫助時，曾向兩家網絡供應商收取資料，收集大量用戶的瀏覽紀錄。有監察團體形容，情況有如人民生活在監視網之中。

【BNO移民英國】地產商唱好樓市 料5年内升2成 【下一頁】

據英國《衛報》引述媒體Wired報道，英國內政部於2019年兩度與國家刑事局（National Crime Agency）合作，收集用戶的瀏覽及數據使用紀錄，作為測試內容的其中一部分。雖然數據不會記載部分特定網頁的詳細資料，但已充分反映用戶的個人資訊，包括醫療或財政狀況。

內政部消息指出，兩次測試利用調查權力法案（Investigatory Powers Act 2016）賦予的權力，試驗可以取得哪種數據及實用性，甚至如何在調查中使用數據。關注網絡安全的團體批評，當局未有公布測試的詳情，而且在收集及保存大量數據的方面缺乏透明度。團體更形容民眾上網不應被監視，更不應被假設民眾在網上的一舉一動都是潛在的犯罪行為。

【BNO移民英國】經濟漸走出衰退? 英1月GDP僅跌2.9%勝預期 【下一頁】

美國國安局前僱員斯諾登（Edward Snowden）曾批評，法案猶如給予英國政府在西方民主歷史上最「極端」（extreme）的監視權。

責任編輯：吳漢培