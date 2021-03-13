【科技一周回顧】Netflix擬限制多人共用帳戶　Facebook撤回港美海底光纜計劃申請

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【iMac Pro停售】為下代iMac產品鋪路 蘋果證實iMac Pro售完即止

蘋果iMac Pro在2017年正式登場後，蘋果一直都未有為iMac Pro推出新版本。而近日蘋果在官方網站寫到，iMac Pro將會「供應有限，售完即止」。外媒相繼指出，蘋果正暗示iMac Pro售完後，將不再供貨，或是為了下代iMac產品鋪路。

2/【網絡保安】矽谷初創15萬個監控鏡頭遭入侵 Tesla上海工廠、醫院、監獄全部淪陷

據美國財經媒體《彭博社》報道，黑客組織宣稱已入侵矽谷初創保安公司Verkada，大量閉路電視數據被竊取，包括醫院、企業、警察局、監獄、學校等機構，約15萬個閉路電視的實時錄像被曝光，連上海特斯拉（Tesla）都頓成受害者。

3/【串流平台】Netflix擬展開新測試政策 打擊密碼共享帳號

影音串流平台在疫情下尤其普及。據外媒報道指，Netflix的訂閱人數在近期迅速飆漲，上月已正式突破2億大關。不過，共用Netflix帳戶追劇的人要小心了！Netflix目前並沒有限制同一帳戶登入的裝置數量，但隨著追劇的用戶愈來愈多，Netflix似乎有意重新評估相關規定，打擊多人共用帳戶的情況。

4/【中美角力】受美施壓 Facebook撤回港美海底光纜計劃申請

由Google和Facebook斥資興建的高容量海底光纖電纜，基於國家安全考量，早前美國司法部就建議，否決太平洋光纜的美國與香港間海底電纜啟用計劃。日前就有消息指，受美國國家安全官員過去數月以來施加的壓力影響，Facebook最終決定放棄建設連通香港的光纜計劃申請，被視為中美之間裂痕加深的最新跡象。

責任編輯：李寶如