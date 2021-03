【Bitcoin】黃金大好友兒子全力押注比特幣　怒轟「被洗腦」威脅取消繼承權

華爾街著名投資者、貴金屬貿易商 SchiffGold 董事長 Peter Schiff向來是黃金大好友,而且屢看淡貨幣比特幣,但他近日卻發現其兒子Spencer Schiff全力押注比特幣,怒轟兒子被洗腦,而且揚言可能取消繼承權,以免兒子將他辛苦賺來的錢浪費在更多的比特幣上。

Peter Schiff周三在Twitter 抱怨兒子在上一次比特幣跌穿5萬美元時,賣出最後一批白銀股票,100%押注比特幣,令他忍不住怒轟兒子被洗腦。

如果就連我自己的兒子也被洗腦到這種程度,請想像一下,其他大多數孩子該有多脆弱!(If my own son is this brainwashed imagine how vulnerable most kids are.)