【Bitcoin】黃金大好友兒子全力押注比特幣　怒轟「被洗腦」威脅取消繼承權

▲ 黃金大好友兒子全力押注比特幣 怒轟「被洗腦」威脅取消繼承權

華爾街著名投資者、貴金屬貿易商 SchiffGold 董事長 Peter Schiff向來是黃金大好友，而且屢看淡貨幣比特幣，但他近日卻發現其兒子Spencer Schiff全力押注比特幣，怒轟兒子被洗腦，而且揚言可能取消繼承權，以免兒子將他辛苦賺來的錢浪費在更多的比特幣上。

Peter Schiff周三在Twitter 抱怨兒子在上一次比特幣跌穿5萬美元時，賣出最後一批白銀股票，100%押注比特幣，令他忍不住怒轟兒子被洗腦。

如果就連我自己的兒子也被洗腦到這種程度，請想像一下，其他大多數孩子該有多脆弱！（If my own son is this brainwashed imagine how vulnerable most kids are.）

他又指，年輕一代喜歡比特幣是因為缺乏認識及經驗看透炒作，又指當他們變老時，假設比特幣還存在，他們也會更喜歡黃金。雖然Peter Schiff批評兒子的投資決定，但避險基金 Morgan Creek Digital 共同創辦人 Anthony Pompliano 卻力撑後者指，「至少今年你家中還有人在增加財富。」

然而，比特幣經歷上次調整後近日再次攀升，Spencer Schiff事實上是成功撈底。不過，Peter Schiff仍然不甘示弱批評兒子，不肯出售比特幣，令升幅淪為紙上財富。

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編輯：吳敏芳