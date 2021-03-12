【每日焦點】Netflix擬打擊密碼共享帳戶　三星下周發布會料推出3款新手機

▲ 最近有傳Netflix正測試新功能，防止多人使用同一帳戶密碼登入。另外，三星（Samsung）或於下周公布Galaxy A52 5G手機。

新冠肺炎疫情下，影音串流平台使用率及用戶人數不斷增加。據外媒報道指，上月Netflix訂閱人數在已突破2億大關。不過，最近有傳Netflix目前正在測試新功能，防止多人使用同一帳戶密碼登入。Netflix目前並沒有限制同一帳戶登入的裝置數量，但隨著追劇的用戶愈來愈多，Netflix似乎有意重新評估相關規定，打擊多人共用帳戶的情況。

【串流平台】Netflix擬展開新測試政策 打擊密碼共享帳號

另外，三星（Samsung）最近又再宣布，將在下週（17日）舉行Galaxy Awesome Unpacked發佈會。官方將會透過YouTube頻道及官網直播發布會，是次活動以「Awesome」作為主題，外界料會公布Galaxy A52 4G 和5G版，以及Galaxy A72共三款手機。據早前消息所指，Galaxy A52 5G版搭載 S750G處理器，提供120Hz刷新率，具有IP67防水防塵功能。

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責任編輯：李寶如