  • 24°C
香港時間 : 2021312日 (五) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】店長常關心店員下班後會做甚麼 女店員怕有弦外之音 向網民求助

環球政經 18:21 2021/03/12

分享：

上司的說話有時候會令人猜不透，近日有台灣網民在討論區分享，指店內的女店長經常下班後常常問她：「下班之後都在做甚麼？」令事主十分困擾，不知道店主是真心的關心說話，還是試探她下班後有沒有再認真進修？還是想找她代班？令事主不知如何回應，於是上來問網民應該怎樣比較好？

【網民熱話】月光族因疫情減出外 成功儲到數萬元　網民：人工少了 條數都是差不多 【下一頁

店長的「關心」過程：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

 

帖文引起網民關注，不少網民都表示下班後的活動沒有必要告訴店主，「想太多...下班又沒付妳薪水，想做什麼都可以！！！下班就是要休息，不然要幹嘛」、「說下班都在投履歷找工作」、「我都直接跟老闆說：回家睡覺啊，我上班都全力以赴」、下班當然是耍廢啊，管那麼多幹嘛。」

【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？ 【下一頁

亦有網民認為事主「想太多」，店主只是單純的找她聊天，「會不會是只想跟你聊天，但不知道要聊甚麼」、「他只是想跟你聊天而已吧」、「 想多了，就是找話題而已。」

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

職場文化 職場貼士 台灣

下一篇文章

【航空寒冬】國泰航空2月載客人次按年跌97.9% 日均客量為755人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】想搵工要先辭職？網上惹熱議　網民：不會有公司願意等你一個月
【職場熱話】想搵工要先辭職？網上惹熱議　網民：不會有公司願意等你一個月
【新股IPO】百度9888明日招股抽唔抽？ 入場費14899元　招股價上限295元
【新股IPO】百度9888明日招股抽唔抽？ 入場費14899元　招股價上限295元
【低水上車】呢度仲有樓價低過2球之選 買家睇樓一日即撲入市 198萬購2房
【低水上車】呢度仲有樓價低過2球之選 買家睇樓一日即撲入市 198萬購2房
【大行點睇】呢隻股今年有望虧轉盈 瑞信目標價一口氣升10倍？
【大行點睇】呢隻股今年有望虧轉盈 瑞信目標價一口氣升10倍？
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅