【網民熱話】店長常關心店員下班後會做甚麼 女店員怕有弦外之音 向網民求助

上司的說話有時候會令人猜不透，近日有台灣網民在討論區分享，指店內的女店長經常下班後常常問她：「下班之後都在做甚麼？」令事主十分困擾，不知道店主是真心的關心說話，還是試探她下班後有沒有再認真進修？還是想找她代班？令事主不知如何回應，於是上來問網民應該怎樣比較好？

【網民熱話】月光族因疫情減出外 成功儲到數萬元 網民：人工少了 條數都是差不多 【下一頁】

店長的「關心」過程：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

帖文引起網民關注，不少網民都表示下班後的活動沒有必要告訴店主，「想太多...下班又沒付妳薪水，想做什麼都可以！！！下班就是要休息，不然要幹嘛」、「說下班都在投履歷找工作」、「我都直接跟老闆說：回家睡覺啊，我上班都全力以赴」、下班當然是耍廢啊，管那麼多幹嘛。」

【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？ 【下一頁】

亦有網民認為事主「想太多」，店主只是單純的找她聊天，「會不會是只想跟你聊天，但不知道要聊甚麼」、「他只是想跟你聊天而已吧」、「 想多了，就是找話題而已。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠