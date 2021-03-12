Facebook招聘程序涉種族歧視 黑人婦女工作經驗與學歷皆相符 被拒錄用後向EEOC投訴

一名黑人婦女於去年曾於Facebook應徵，懷疑因受到不公平對待，最近向平等就業機會委員會（EEOC）投訴，指該科技巨頭以種族主義作僱用及晉升標準，另外有三人對Facebook有同樣指控。據知，該黑人婦女在面試後被告知公司正尋找一種適合的文化，繼而不被錄用，她認為不被錄用或與自己的種族有關。

Facebook違反私隱法 須向逾百萬名用戶賠共6.5億美元和解:【下一頁】

該女士向外媒表示，她的工作經驗與學歷都與相關工作乎合，認為自己相當適合擔任Facebook Global Impact Partnerships團隊的管理職務，但卻因為她的種族受到不公平對待。憶述當日面試安排，該女士認為面試官有意圖的將她的面試次序定為非優先，因為面試時間間異常短，等待時間也特別長，有關報導亦指所有當日面試官全為白人。

Facebook與澳洲政府達成協議 將在未來幾天恢復當地用戶新聞頁面：【下一頁】

這位女士還聲稱有一位Facebook員工告訴她：“其實你可以勝任這工作，但我們確實正在尋找適合自己的文化。”有專家指，這類術語在技術行業中被經常使用，適合的文化可以是指一些可與老闆、上司一起消遣的員工，例如在下班後喝喝啤酒。專家續指，這會是一種錯誤的招聘策略，讓職場文化單一，欠缺多樣性。

申訴稱，該公司對黑人申請這的歧視部分來自招聘時考慮文化契合度，卻未能清楚界定哪些申請人和僱員才屬擁有良好文化，零管理人員和其他員工在沒有提客觀指示下進行招聘。

有關報道於Facebook在被指控涉嫌種族歧視，EEOC展開相關招聘和晉升流程調查後才發布的，調查被評為系統性的（Systematic），意味著該機構懷疑這公司相關政策可能助長普遍歧視。對於有關指控暫時未有回應

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機



責任編輯：翁嘉陽