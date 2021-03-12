Adobe Photoshop現可支援Apple Silicon　運行速度可提升1.5倍

▲ Adobe宣布，首次推出支援Mac全新M1晶片的Photoshop版本。

蘋果（Apple）在推出自家研發的Silicon核心芯片後，不少應用程式開發商加快在旗下的程式或軟件提供支援。Adobe最近宣布，首次推出支援Mac全新M1晶片的Photoshop版本，另外也在iPad版推出2項新功能。

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Adobe表示，現時Photoshop可在搭載 M1 晶片的Mac上執行。據內部測試顯示，最新版本的Photoshop，在各功能的平均運行速度，較上一代快1.5倍。包括在開啟與儲存檔案、使用濾鏡、選取主體 （Select Subject）等需使用大量計算操作的工具時，其運行速度明顯較快。

▲ 用戶可將各個版本標記註明，重新命名並永久儲存。

另外，iPad 版Photoshop也同步推出新功能。用戶可透過雲端檔案版本歷史紀錄功能，瀏覽並還原至最多60天以內的歷史紀錄，或將不同版本進行標記註明、重新命名並永久儲存。另一項離線使用雲端檔案功能，即用戶可從程式首頁下載雲端檔案，或選擇「僅儲存於雲端」來釋出 iPad 儲存空間。

責任編輯：李寶如