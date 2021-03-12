美數碼藝術家首幅純數碼藝術品 6,900萬美元天價成交

加密貨幣熱潮再升溫，拍賣行佳士得(Christies)最新首以NFT（Non-fungible Tokens，非同質化代幣）形式拍出一幅純數碼藝術品，最後以6,900萬美元（約5.38億港元）的天價成交。

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天價作品名為《Everydays: The First 5000 Days》，為新興數字藝術家Beeple花費13年才完成的作品，他自2007年5月起每天創作一幅畫，最終將5千張畫作拼貼成一幅完整的jpg.圖檔。

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這幅藝術品在佳士得公開拍賣以後，便獲得外界熱烈關注，以100美元（約780港元）起價，吸引了3百多名買家競標。最終該畫作以6,934萬美元成交，是有史以來第一個NFT數位藝術品在拍賣行上成功售出，亦令Beeple成為仍在世全球身價第三高的藝術家。



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責任編輯：陳楚琨