奧克蘭連續兩周0本土感染 解除所有防疫限制

新西蘭最大城市奧克蘭已經連續兩星期沒有本土感染，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）宣布，奧克蘭防疫警戒下調至第一級，不設限制集會或活動，與全國其他地方一樣，解除所有餘下防疫限制措施。

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奧克蘭在2月27日發現源頭不明的新型冠狀病毒感染個案，當地政府在28日起實施7天封城以保障當地民眾，今個月初解除封城令，但仍需維持部分限制措施，包括在第二級防疫警戒下，限制公眾進行大模集會。

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新西蘭政府以積極追蹤密切接觸者和邊境封閉等的防疫措施，令疫情得已控制。截至28日，新西蘭當地只有2,372人確診，當中26人喪生，但同時是能有效控制疫情的其中一個國家。

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責任編輯：羅浩濂