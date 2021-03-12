  • 23°C
香港時間 : 2021312日 (五) 20:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

奧克蘭連續兩周0本土感染 解除所有防疫限制

環球政經 18:51 2021/03/12

分享：

新西蘭最大城市奧克蘭已經連續兩星期沒有本土感染，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）宣布，奧克蘭防疫警戒下調至第一級，不設限制集會或活動，與全國其他地方一樣，解除所有餘下防疫限制措施。

輝瑞/BioNTech指有數據顯示 疫苗高達94％能有效預防無症狀感染 【下一頁

奧克蘭在2月27日發現源頭不明的新型冠狀病毒感染個案，當地政府在28日起實施7天封城以保障當地民眾，今個月初解除封城令，但仍需維持部分限制措施，包括在第二級防疫警戒下，限制公眾進行大模集會。

共用帳號不再? Netflix擬封殺非同住帳號登入 【下一頁

新西蘭政府以積極追蹤密切接觸者和邊境封閉等的防疫措施，令疫情得已控制。截至28日，新西蘭當地只有2,372人確診，當中26人喪生，但同時是能有效控制疫情的其中一個國家。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

奧克蘭 新西蘭 疫情

上一篇文章

【iMoney第700期有禮】$70000豐富禮品等你嚟拎！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【新股IPO】百度第二上市成功闖關 明日招股抽唔抽？　看清百度三大亮點
【新股IPO】百度第二上市成功闖關 明日招股抽唔抽？　看清百度三大亮點
【大行點睇】呢隻股今年有望虧轉盈 瑞信目標價一口氣升10倍？
【大行點睇】呢隻股今年有望虧轉盈 瑞信目標價一口氣升10倍？
【職場熱話】想搵工要先辭職？網上惹熱議　網民：不會有公司願意等你一個月
【職場熱話】想搵工要先辭職？網上惹熱議　網民：不會有公司願意等你一個月
【低水上車】呢度仲有樓價低過2球之選 買家睇樓一日即撲入市 198萬購2房
【低水上車】呢度仲有樓價低過2球之選 買家睇樓一日即撲入市 198萬購2房
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅