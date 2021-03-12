【ET講股通】梁耀康：考驗時刻 （立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日收報28739點，跌645點，大市總成交2,254億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股高開低走，陰陽燭呈「穿頭破腳」利淡形態，失守29000關，主因午市美10年債息抽升突破1.6厘。

​恐成金融監管目標 騰訊跌逾4%

兩大指數股拖跌恒指，新業務價值跌33%的友邦 （01299） ，股價跌5.3%；據報成為金融監管下一目標的騰訊 （00700） ，股價亦倒跌4.4%。相反，阿里巴巴 （09988） 亦遭監管當局罰款，惟壞消息有機會盡出，股價表現相對硬淨。滙豐 （00005） 、美團 （03690） 、建行 （00939） 同樣受壓。

後市宜緊盯美10年債息抽升下，納指有何表現，若守穩，則後市仍可望向好，且看13000關能否覓得支持。投資部署方面，若已入市，宜定退市策略，嚴守3大止蝕位：（1）買入價、（2）昨日開市價、（3）周二低位。

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