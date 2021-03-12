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【BNO移民英國】地產商唱好樓市 料5年内升2成

環球經濟金融 18:06 2021/03/12

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有地產商就唱好英國樓市，預計英國今年全年的樓價升4%，更估計於5年内的升幅可超過兩成。

英國放寬國民（海外）護照（BNO）持有人移民資格，移民英國成為熱話。英國財相辛偉誠更宣布延長「印花稅假期」，有地產商就唱好英國樓市，預計英國今年全年的樓價升4%，更估計於5年内的升幅可超過兩成。

移民英國留意：英格蘭10大最健康地區

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  • 英國樓市未來升幅有幾多？

地產服務商第一太平戴維斯（Savills）預計，英國全國樓價今年平均增長4%。該公司更預計，今年截至2025年底的升幅將達到21.1%，英國屆時的平均樓價將升至接近28萬英鎊（約303萬港元）。

  • 英國哪些地區的樓價升幅最大？

英格蘭西北部於未來5年的升幅最大，平均樓價可升至接近22.8萬英鎊（約246.7萬港元），升幅料高達28.8%。

約克郡（Yorkshire）與亨伯賽德郡（Humberside）的平均樓價可升至22萬英鎊（約238萬港元），升幅料高達28.2%。

倫敦的平均樓價預計可升至接近54.8萬英鎊（約593萬港元），升幅料高達12.6%。

  • 為何看好英國樓市？

該公司指出，延長印花稅假期豁免買家繳付物業價格首50萬英鎊（約540萬港元）的稅款，有助帶動樓市。而且人們在疫情下改變生活模式，渴望搬到其他地區獲得更大的居住空間，變相推動樓價。

該公司住宅研究部負責人庫克（Lucian Cook）認為隨著疫苗接種進度加快、社交距離措施放寬、政府支持就業市場及樓市，樓市前景自今年初已有改善。

庫克更預期，英國房屋貸款利率維持於遠低於疫情前的水平，因此全國平均樓價仍可持續於5年内增長約兩成，而且不會過度消耗按揭負擔能力。

移民英國留意：英格蘭10大最不健康地區

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責任編輯：鄭錦玲

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