【樓價指數】中原城市領先指數CCL創29周新高　按周再升近1％　升幅9週最大　中原：樓市升勢全面展開

樓市市道極旺，除了成交回升，價格亦上漲，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報178.89，創29週新高，按週升近1%，升幅為9周以來最大。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇說，數據反映農曆新年後首周的市況，顯示樓價升幅明顯，相信樓市升勢全面展開。

中原研究部指，農曆新年的季節性旺市提前出現，以最近六周計，CCL三大整體指數齊升5周，齊跌1周，走勢一致。其中CCL累升2.2%，CCL Mass累升2.11%，CCL（中小型單位）累升2.26%，反映升勢明確，又指農曆新年後二手成交持續暢旺，相信樓價向上走勢更加明顯。觀乎各類指數，CCL（大型單位）報177.68點，創9周新高，按周升2.33%，升幅為9周以來最大。中原研究部指，原因是西半山波老道21號一單位以高價售出，刺激豪宅樓價突破向上。

分區指數分面，樓價三升一跌（見圖）。若以最近六周計，九龍CCL_Mass累升2.47%，港島CCL_Mass累升2.45%，新界西CCL_Mass累升2.22%，新界東CCL_Mass累升0.70%。中原研究部指，分區樓價反覆向上，繼續各自發展。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機