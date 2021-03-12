【社交平台大戰】Facebook誓與Tiktok、Snapchat一決高下　新規則助內容創作者擴廣告收益

▲ Facebook近日更新各種短片廣告規則，讓創作者有更多方式獲取營利，有分析指，這正式是Facebook迎擊其他平台的新舉措。（法新社圖片）

社交平台競爭激烈，催谷用戶增長與廣告收入是成功關鍵，當中需要拉攏內容創作者的加入，近日Facebook（fb）就更新各種短片廣告規則，讓創作者有更多方式獲取營利，有分析指，這正式是Facebook迎擊其他平台的新舉措。

fb近日宣布，將提供更多獲取營利和業務成長所需的工具和支援，因此向更多内容創作者開放營利功能，更新插播廣告的營利資格，讓更多影片創作者也能參與此計劃。該公司透露，從 2019年到2020年，每月收入等同10,000美元的內容創作者人數增長88%，每月收入等同1,000美元的內容創作者人數，則增長94%。

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更多廣告插播獲利方式

fb自推出插播廣告後，提供了更多廣告格式，包括在影片前、中、後段插播廣告、圖像廣告及適用於直播的特定廣告格式。新規則下，影片創作者可於短至1分鐘的影片中插播廣告，並於影片播放了30秒時出現，以獲取營利。而插播在3分鐘或以上影片的廣告，可最早於1分鐘時出現。

▲ 近年不少網紅，意見領袖（KOL）都樂意在TikTok製作短片或直播，吸引不少年輕受眾，Facebook在年輕市場正在失勢。（法新社好圖片）

fb亦表示，正在開發其他插播廣告格式，包括可讓廣告客戶或合作夥伴獎勵觀眾的廣告，以及可讓用戶透過影片與商品互動的廣告。有助提高創作者收入，同時讓用戶有更佳體驗，讓廣告客戶接觸合適受眾。

除了新增可營利的影片種類，fb亦更新使用營利方法的資格，若要參與fb插播廣告計劃，專頁必須符合以下條件：

過去60天內，觀眾觀看專頁上的影片，包括點播、直播和過往直播影片，總時數需達60萬分鐘

上傳5條，或以上有效影片或過往的直播影片，該影片必須已經發佈，刪除的影片不算在內，且須符合內容營利政策

追趕TikTok與Snapchat

按外媒TechCrunch報導，fb產品管理總監Yoav Arnstein表示，公司將會投資700萬美元，推動直播方式中的星星獎勵制度。據了解，該星星獎勵制度為一個虛擬的代幣，粉絲們可以購買星星，並在其喜歡的內容創作者直播時，送給創作者表達支持。fb資料顯示，內容創作者每收到1粒星星，將會收到等同於0.01美元的金額，當創作者累積到100美元或10000粒星星，fb才會將金額轉帳到創作者銀行帳戶。

有分析指，目前fb上的廣告，fb收取當中的45%作收入，其餘的才與內容創作者分成，今次更新計劃的目的，是希望吸引Snapchat及TikTok上的內容創作者，在fb平台上製作更多短片內容。

▲ Facebook將會投資700萬美元，推動直播方式中的星星獎勵制度。據了解，該星星獎勵制度為一個虛擬的代幣，粉絲們可以購買星星，並在其喜歡的內容創作者直播時，送給創作者表達支持。（網上圖片）

此外，fb亦在擴大付費網上活動功能。去年8月，fb已推出付費網上活動功能，為創作者和企業商家提供另一種創造營利的方式。專頁可舉辦各種付費網上活動，包括體育賽事、烹飪班、podcast現場直播等，接觸更多新的廣告受眾，並從中獲取收益。

目前fb已在全球20個國家及地區開放使用付費網上活動，未來幾星期經開放至阿根廷、奧地利、香港、印尼、台灣、泰國、菲律賓等24個國家及地區。fb強調，於2021年8月或之前，該平台並不會收取付費網上活動的任何收益。

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責任編輯：李彥煒