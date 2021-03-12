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【工業生產】港製造業工業生產指數　去年第四季錄6%按年跌幅

商業 17:40 2021/03/12

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根據政府統計處今日（12日）發表的一項統計調查的臨時結果，本港製造業的工業生產指數繼在去年第三季錄得7.4%的按年跌幅後，去年第四季與2019年同季比較下跌6.0%。相應的生產者價格指數繼在去年第三季錄得3.8%的按年升幅後，去年第四季與2019年同季比較上升2.9%。

【香港製造】推行再工業化不容易　港企：需解決人才、土地兩大挑戰

就製造業的主要行業而言，去年第四季的生產量按年比較錄得跌幅的行業,主要有食品、飲品及煙草製品業（-11.3%）；紙製品、印刷及已儲錄資料媒體複製業（-3.4%）；以及紡織製品及成衣業（-0.5%）。另一方面，錄得升幅的行業有金屬、電腦、電子及光學產品、機械及設備業（+0.7%）。

生產者價格方面,去年全年的製造業的生產者價格指數與2019年比較上升2.3%。單計算第四季表現，按年比較而錄得升幅的行業主要有金屬、電腦、電子及光學產品、機械及設備業（+3.9%）；食品、飲品及煙草製品業（+1.3%）；以及紙製品、印刷及已儲錄資料媒體複製業（+0.7%）。另一方面，錄得輕微跌幅的行業有紡織製品及成衣業（-0.1%）。

【再工業化】香港工業具發展空間　工總：環保回收是未來重要工業

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責任編輯：蘇穎琪

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