【華為動向】手機銷情告急　傳華為正準備進軍海外市場銷售桌面電腦

▲ 華為手機銷量遭遇重挫，最近有指決定另覓出路，打算於海外市場銷售電腦產品。

受美國制裁禁令影響，再加上分拆旗下手機品牌「榮耀」（Honor）等因素，華為智能手機的銷量遭遇重挫，其海外銷售市場前景黯淡。最近有指華為決定另覓出路，打算於海外市場銷售電腦產品。

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事實上，華為的筆電一直有在中國以外市場上市，不過日前就在歐洲發布MateStation桌面電腦，產品將在6個月上市，並搭載6核12核AMD R5-4600G處理器。消息指，華為去年12月在中國市場推出MateStation B515桌面電腦，現在，他們似乎正計劃將機身設計和品牌稍為變化，並以MateStation S名義重新推出，有望在馬來西亞首次發布。

▲ 華為正計劃將MateStation B515機身設計和品牌稍為變化，並以MateStation S名義重新推出，有望在馬來西亞首次發布。

MateStation S將配備AMD Ryzen 7 4700G或Ryzen 5 4600G處理器，具有8GB或16GB DDR4 3200MHz RAM，以及高達512GB M.2 SSD和1TB HDD硬碟選擇，並且內置Radeon圖像顯示卡。此外，主機內置雙天線Wi-Fi和藍牙5.0；至於I / O端口，機箱正面還包括一個USB-C、USB-A接口、HDMI和VGA輸出等。與MateStation B515最大的分別是，其機殼正前方的線條由垂直變成斜紋設計。

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MateStation S將隨附23.8吋Full HD解像度的IPS螢幕，可提供1920 x 1080的全高清分辨率，90%的屏佔比，16：9的寬高比，以及72%的NTSC色域覆蓋率。桌面電腦同時捆綁無線滑鼠和鍵盤，當中鍵盤還具有指紋辨識功能，可支援華為手機的一鍵式共享和連接功能，可將手機的檔案文件快速傳輸到電腦。

責任編輯：施雯雯