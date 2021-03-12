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【航空寒冬】國泰航空2月載客人次按年跌97.9% 日均客量為755人

環球政經 18:11 2021/03/12

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國泰航空(0293)公布，2月載客2.11萬人次，按年跌97.9%，乘客運載率下跌39.2個百分點至13.9%，運力跌92.4%。今年首兩個月載客人次按年下跌98.7%，運力下跌92%。上月載貨量約8.2萬噸，按年跌30.7%，運載率上升13個百分點至79.5%。今年首兩個月，載貨量按年下跌29.4%，運力下跌39.7%。

【國泰航空293】傳國泰重奪15條港龍航線 股價仍急挫近5%：【下一頁

【國泰293】國泰去年勁蝕216億元 歷來最大虧損 燃油對沖繼續燒錢 今年上半年燃油對沖比率逾100%：【下一頁

國泰表示，2月面對的挑戰尤其嚴峻，自駐港機組人員須遵守新的強制檢疫規定，嚴重影響客運服務能力，加上春節假期期間客運需求非常疲弱，月內每日載客量持續下跌，日均乘客數目755名，差過1月，曾有一日錄得348名乘客的新低，上月客運運力按月減少41%。

貨運方面，國泰指春節假期前的10天，貨運需求強勁，其中內地市場尤其活躍，但春節期間貨運量如期放緩，不過停產工廠較少，跌幅較往年溫和，而貨運需求於月底時逐漸恢復，但機組人員新檢疫措施，影響貨運運力及貨運量，2月貨運運力按月下跌23%。

國泰航空表示，由於國際旅遊需求復蘇進度仍十分不明朗，加上駐港機組人員的檢疫措施，在3月底前只會維持基本客運航班，預期3月日均乘客數目將處於600名以下低位；大致上仍維持早前預測，即今年上半年客運運力將遠低於疫情前四分一，而全年運力將低於50%，並提及到，在貨運方面已準備就緒運送更多新型冠狀病毒病疫苗，即使目前面對重重挑戰，預期去年貨運強勁表現，將延續至今年。

 

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責任編輯：潘曉豐

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