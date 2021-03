拜登24分鐘電視講話 美媒指通篇暗罵特朗普

新冠肺炎疫情爆發一周年,美國總統拜登(Joe Biden)在黃金時段發表全國電視講話,呼籲美國民眾團結,稱美國人可7月4日獨立日前恢復正常生活。有美國傳媒指出,雖然拜登講話通篇都沒有提及前總統特朗普(Donald Trump),但字裏行間流露對特朗普批評之意。

1. 有望於7月4日前恢復正常生活

拜登在演講指出,7月4日美國獨立紀念日或之前,美國人有望恢復正常生活,稱當日將是和親朋好友在家中後院聚會的好機會。拜登同時宣布,5月1日起所有成年人將可接種新冠疫苗。

2. 認為特朗普有份造成今日局面

拜登講話長約24分鐘,沒有直接提及特朗普的名字,但演講的開頭便表示了國家在一年前,因新冠疫情受到了重創,強調疫情曾遭淡化,令病毒在美國境內傳開,造成更多死亡個案、更多壓力、更多無力感。

3. 對民眾展現同理心

拜登其後在外套口袋中淘出一張卡片,稱卡上記錄了美國疫情最新死亡人數,並表示自己隨身攜帶卡片。美國有線新聞網絡(CNN)形容,舉動具戲劇性,為拜登塑造與民同在的形象,將他和民眾距離拉近。

4. 美國正在經歷戰爭

拜登在演講中形容美國正處於戰爭狀態,拜登舉列數字,讓民眾意識到新冠肺炎死亡人數,已經超於美國於一戰、二戰以及越戰所犧牲人數總和。

他引用大文豪海明威(Ernest Hemingway)小說《戰地春夢》(A Farewell to Arms)中的名言:「受傷使我們變得更堅強(many are strong in the broken places)」,鼓勵美國民眾。

5. 相信科學和真相

拜登強調,戰勝疫情的方法是講出真相,相信科學和團結,雖沒有提及特朗普名字,但難免令人想起特朗普任內拒絕相科學、淡化疫情。拜登同時譴責日益增加﹑針對亞裔美國人的仇恨襲擊,暗示是特朗普當時不實言論已帶來影響。

6.呼籲團結

拜登曾兩度正對鏡頭,向電視機前的民眾稱:「我需要你」(I need you)。《華盛頓郵報》分析指出,這是整場演說中最令人印象深刻、最不尋常的時刻。拜登一再強調尋找「共同目標」(common purpose)的重要性,指戰勝疫情恢復正常生活的速度,取決於國家團結的程度。

CNN分析指,拜登在此再次體現了與特朗普的分別。前者強調整個美國整體,而後者則著重個體,從疫情、移民問題和種族等多個議題上可以看出。

7. 對未來抱有希望

拜登在演講最後表示,在未來終引來希望、光明和更美好的日子。

責任編輯:李俊儀