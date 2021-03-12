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拜登24分鐘電視講話 美媒指通篇暗罵特朗普

環球社會熱點 18:38 2021/03/12

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新冠肺炎疫情爆發一周年，美國總統拜登（Joe Biden）在黃金時段發表全國電視講話，呼籲美國民眾團結，稱美國人可7月4日獨立日前恢復正常生活。有美國傳媒指出，雖然拜登講話通篇都沒有提及前總統特朗普（Donald Trump），但字裏行間流露對特朗普批評之意。

1. 有望於7月4日前恢復正常生活

拜登在演講指出，7月4日美國獨立紀念日或之前，美國人有望恢復正常生活，稱當日將是和親朋好友在家中後院聚會的好機會。拜登同時宣布，5月1日起所有成年人將可接種新冠疫苗。

2. 認為特朗普有份造成今日局面

拜登講話長約24分鐘，沒有直接提及特朗普的名字，但演講的開頭便表示了國家在一年前，因新冠疫情受到了重創，強調疫情曾遭淡化，令病毒在美國境內傳開，造成更多死亡個案、更多壓力、更多無力感。

千萬牛津新冠疫苗積囤美國 去留未有定案 【下一頁】

3. 對民眾展現同理心

拜登其後在外套口袋中淘出一張卡片，稱卡上記錄了美國疫情最新死亡人數，並表示自己隨身攜帶卡片。美國有線新聞網絡（CNN）形容，舉動具戲劇性，為拜登塑造與民同在的形象，將他和民眾距離拉近。

4. 美國正在經歷戰爭

拜登在演講中形容美國正處於戰爭狀態，拜登舉列數字，讓民眾意識到新冠肺炎死亡人數，已經超於美國於一戰、二戰以及越戰所犧牲人數總和。

他引用大文豪海明威（Ernest Hemingway）小說《戰地春夢》（A Farewell to Arms）中的名言：「受傷使我們變得更堅強（many are strong in the broken places）」，鼓勵美國民眾。

5. 相信科學和真相

拜登強調，戰勝疫情的方法是講出真相，相信科學和團結，雖沒有提及特朗普名字，但難免令人想起特朗普任內拒絕相科學、淡化疫情。拜登同時譴責日益增加﹑針對亞裔美國人的仇恨襲擊，暗示是特朗普當時不實言論已帶來影響。

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6.呼籲團結

拜登曾兩度正對鏡頭，向電視機前的民眾稱：「我需要你」（I need you）。《華盛頓郵報》分析指出，這是整場演說中最令人印象深刻、最不尋常的時刻。拜登一再強調尋找「共同目標」（common purpose）的重要性，指戰勝疫情恢復正常生活的速度，取決於國家團結的程度。

CNN分析指，拜登在此再次體現了與特朗普的分別。前者強調整個美國整體，而後者則著重個體，從疫情、移民問題和種族等多個議題上可以看出。

美國女子接種第2劑新冠疫苗 4日後死亡  【下一頁】

7. 對未來抱有希望

拜登在演講最後表示，在未來終引來希望、光明和更美好的日子。

責任編輯：李俊儀

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