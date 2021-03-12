  • 26°C
香港時間 : 2021312日 (五) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊股價】工信部要求136款APP整改 騰訊手機管家在列

新經濟追蹤 17:14 2021/03/12

分享：

工信部要求136款APP在3月17日前完成整改，騰訊手機管家在列。

工信部發布年內第三批侵害用戶權益行為APP名單，騰訊 （00700） 手機管家在內的136款應用上榜。工信部表示，近期組織第三方檢測機構對手機應用軟件進行檢查，督促存在問題的企業進行整改，目前尚有136款APP未完成整改，該等APP應在3月17日之前完成整改落實工作，逾期不整改的，將開展處置工作。

根據工信部文件，騰訊手機管家涉及的問題是APP頻繁自啟動和關聯啟動。其他被點名的APP則包括房多多、攜程（美：TCOM）租車、獵豹清理大師等，主要涉及違規收集個人信息、強制頻繁過度索取權限等問題。

另外據彭博社報道，繼阿里巴巴  （09988）  旗下螞蟻集團後，騰訊將成為金融監管當局下一個目標，騰訊可能被要求成立金融控股公司，涵蓋其銀行、保險、支付服務業務。

騰訊尾市急跌，全日收跌4.4%，收報650.5元，成交額174億元。

騰訊據報成為下個金融監管目標【下一頁】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【中國反壟斷】市監局公布百度騰訊等10宗互聯網違法案　各罰50萬人幣

【大行報告】騰訊「視頻號」潛在巨大商業空間　大摩上調「最樂觀」情景目標價至1000元

【騰訊前高層入市】李海翔豪擲6億元　首置名義購入山頂道77號洋房

編輯：陳健婷

 

港股 騰訊控股（00700） 攜程（美：TCOM）

上一篇文章

【新股IPO】百度9888首日招股　孖展暫錄227億元、超額認購逾15倍

下一篇文章

【港元定期存款】債息抽升百度抽資 中資大行仍一周兩減存息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】中概車股急升1成、騰訊ADR較港高1.8%　夜期收市升161點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概車股急升1成、騰訊ADR較港高1.8%　夜期收市升161點（不斷更新）
【新股IPO】百度9888入場費14899元、招股價上限295元　配售已錄足額認購
【新股IPO】百度9888入場費14899元、招股價上限295元　配售已錄足額認購
【美股期貨】美十年期債息回升至1.6厘　納指期貨跌1.3%（不斷更新）
【美股期貨】美十年期債息回升至1.6厘　納指期貨跌1.3%（不斷更新）
【新股IPO】百度周五招股　券商預留最多1000億孖展額度
【新股IPO】百度周五招股　券商預留最多1000億孖展額度
【新股IPO】百度9888周五起招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度9888周五起招股　波動市抽唔抽好？
【芯片股】中美半導體行業成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」　中芯國際回吐逾1%（第二版）
【芯片股】中美半導體行業成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」　中芯國際回吐逾1%（第二版）