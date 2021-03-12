【騰訊股價】工信部要求136款APP整改 騰訊手機管家在列

▲ 工信部要求136款APP在3月17日前完成整改，騰訊手機管家在列。

工信部發布年內第三批侵害用戶權益行為APP名單，騰訊 （00700） 手機管家在內的136款應用上榜。工信部表示，近期組織第三方檢測機構對手機應用軟件進行檢查，督促存在問題的企業進行整改，目前尚有136款APP未完成整改，該等APP應在3月17日之前完成整改落實工作，逾期不整改的，將開展處置工作。

根據工信部文件，騰訊手機管家涉及的問題是APP頻繁自啟動和關聯啟動。其他被點名的APP則包括房多多、攜程（美：TCOM）租車、獵豹清理大師等，主要涉及違規收集個人信息、強制頻繁過度索取權限等問題。

另外據彭博社報道，繼阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團後，騰訊將成為金融監管當局下一個目標，騰訊可能被要求成立金融控股公司，涵蓋其銀行、保險、支付服務業務。

騰訊尾市急跌，全日收跌4.4%，收報650.5元，成交額174億元。

騰訊據報成為下個金融監管目標【下一頁】

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編輯：陳健婷