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【港元定期存款】債息抽升百度抽資 中資大行仍一周兩減存息

Hot Talk 17:13 2021/03/12

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3月踏入第2周，困擾全球的美國10年期債息，今天（3月12日）再升至1.6厘，加上本港疫情急彈，累港滙也稍弱。惟本周仍有3間大小銀行調低港元定期存款息率，包括中銀香港 （02388） 、渣打及建行亞洲。不過，對比起上周多達8間大小行鬥減，足證追趕降息的中小行，數目似有所收斂。

市料主要反映市場觀望氣氛甚濃，業界聚焦下周四（3月18日）聯儲局議息後的最新啓示等變數，才謀靜而後動。唯須注意的是，近日大行頻頻減息，最矚目的是中銀一周兩連減，今天全面削息，繼本周三（10日）以來再出手，例如1年期累削0.15厘後，新息率險守0.2厘。

不過亦有「扒逆水」的，華僑永亨逆市獨加，把半年期微升0.09厘，最新報0.44厘。惟相比起同期高息王，即騰訊 （00700） 旗下虛擬銀行富融（Fusion Bank）的0.7厘，前者未能打入三甲之列。

想知港元定存三甲榜？詳情可按下圖了解

    點擊圖片放大

此外，集友又加又減，頻密調息。至於小米 （01810） 有份投資的天星（AirStar Bank），則短減長加。正因本周只得6行調息，令短中長息榜僅稍變。先說半年期，因天星下調0.1厘、至0.6厘，失守三甲；相反，這虛擬銀行調高1年期0.05厘，新息率報0.65厘，遂重返亞軍，跟信銀國際及南商看齊，險勝富邦及集友的0.6厘。

展望下周，專家料港銀暫仍毋須急於加息，即使百度 （新上市編號：09888） 開始招股，但1個月拆息終止5連升，今天轉跌。致富證券董事暨證券業務主管郭家安認為，現巿況仍甚反覆，相信lPO客轉以現金抽新股，以免蝕孖展息，且預計反應難像快手 （01024） 熱爆。市料主要受健身室染疫，市場擔心第5波疫情會否出現等。

相關新聞：【人民幣定期存款】人幣定存最高息10厘 力抗疫情低息大環境

【港元定期存款】大行3連減港元定存 1個月短存力保1.5厘

記者：曾桂芬 

責任編輯：陳楚源

收息產品 港元同業拆息 港元 港元定期存款

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