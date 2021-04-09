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【滙豐HSBC】孟晚舟入稟索滙豐文件案4月12日公開審訊

股市 18:11 2021/04/09

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【滙豐HSBC】孟晚舟入稟要求滙豐披露文件案押至4月12日再訊　滙豐：不便評論

華為創辦人任正非女兒、副董事長孟晚舟2月在香港高等法院入稟，向HSBC滙豐 （00005）  興訟，要求滙豐交出顯示華為與星通和Canicula Holdings Ltd的內部文件，在孟晚舟加拿大引渡美國的聆訊上使用。案件上月在高院陳靜芬法官席前以非公開形式處理，最新司法機構網頁顯示，孟晚舟滙豐案件會在4月12日（周一）上午10時再度審訊，並轉為公開審訊，估計需時一日。

滙豐「炒房」員不滿削花紅 CEO祈耀年據報親解畫安撫，可見【下一頁】

滙豐發言人上月回覆查詢時重申，相關案件尚處於法律程序中，因此不便評論。

據相關文件，原告孟晚舟；答辯人The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited。原告並要求法庭頒令，原告獲許可在由美國政府提出的引渡聆訊中，可使用所取得的資料，原告會就事件所產生的一切合理開支，向答辯人作出全數的懲罰性補償。

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【滙豐HSBC】孟晚舟入稟香港高院要求滙豐披露文件　滙豐：不便評論（第二版）

【滙豐股價】華為據報考慮就孟晚舟案控告滙豐　指滙豐涉提供「誤導性證據」

孟晚舟加國軟禁、姚安娜中國出道　華為公主命運大不同

編輯：麥德銘

港股 華為 任正非 孟晚舟 滙豐控股（00005）

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