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【外資撤走？】陳茂波﹕香港現時競爭力未有下降　將加強與國際社會溝通

宏觀解讀 18:29 2021/03/12

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陳茂波指，走資疑慮是國際社會對香港存在誤解所致，港府將做好宣傳工作，提升香港國際形象。

近月有傳言指部分金融企業擬將旗下員工遷出香港，引起外界對外資撤走及資金外流的憂慮。財政司司長陳茂波今日（12日）出席總商會舉辦的研討會時強調，香港現時競爭力未有下降。他指，走資疑慮為國際社會對香港存在誤解所致，港府將做好宣傳工作，提升香港國際形象。

傳瑞信及瑞銀將部分員工由香港遷往內地，詳情可見﹕【下一頁】

陳茂波指，儘管過去一年香港歷經不少社會事件，但種種跡象顯示，香港核心競爭力仍然未變，本港銀行存款一直持續上升，資金及人才一直維持自由流動，聯繫匯率制度未變、司法系統仍維持獨立，加上自落實國安法後，本港政治環境漸趨穩定。因此他認為，走資疑慮純為外界對香港的認知偏頗。

他批評，部分人士僅從個別新聞媒體認識香港，實則未有全面了解香港的情況。政府將加強與國際社會溝通，向外界展現香港「一國兩制」的核心競爭力。

陳茂波力撐股票印花稅加幅微，詳情可見﹕【下一頁】

面臨財政赤字，陳茂波稱，政府已盡力推出多項紓困措施，又以民生為重，提高「對民生福利影響最少」的股票交易印花稅。另外，他亦提到，認為現時並非開徵商品及服務稅的合適時機。

相關文章﹕

【外資撤走】日最大網上券商思佰益撤出香港　財庫局：國家安全與港發展相輔相成（第二版）

【外資拓內地】傳瑞信及瑞銀將部分員工由香港遷往內地　增加競爭優勢

【走資疑雲】外資紛紛撤港？　余偉文：機構進場退場是常見事

 

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編輯﹕賴奕羚

經濟 股票 政治 商會 印花稅 陳茂波 財政司 外資
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