日本首相菅義偉擬4月訪美 首次與拜登會談

據日本共同社報導，日本官房長官加藤勝信當地時間周五(12日)記者會上宣布，首相菅義偉計劃於4月上旬到訪美國，並與美國總統拜登舉行首次會談，將是首名和拜登面對面會談的外國領袖人。

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加藤勝信指，是次會談期望能加強雙邊聯繫，包括日美同盟，以及確診兩國實現自由開放的印太地區合作；預料受疫情影響，是次訪美團隊人數縮減80至90人上限，要求全部於出發前必須接種疫苗。

另一方，美國國務院和國防部已發表聲明，指美國國務卿Antony John Blinken和國防部長Lloyd Austin亦本月16至17日到訪日本東京，參與美國和日本安全磋商委員會會議。同時，亦會和日本外長等官員會面，討論雙邊關係、全球性問題等，並會透過網上方式和日本商界、媒體等舉行圓桌會議。

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責任編輯：潘曉豐