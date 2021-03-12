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【上車之選】仲有平過「4球」私樓? 屯門樓仔2房戶 區內客斥389萬元承接自住

股樓投資 17:02 2021/03/12

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二手交投持續熾熱，上車盤剛性需求持續強勁，樓價500萬以下物業更是買家搶購的對象。最近屯門一個單幢私樓2房單位以389萬元沽出。

美聯物業區域聯席董事梁浩文表示，二手市場暢旺，單幢物業不乏承接個案，該行日前促成屯門金安大廈本月首宗二手成交，一組區內客以389萬元承接2房單位自住。

【綠置居2021】鑽石山站旁啟鑽苑料5月推 市傳5折出售 樓價118萬起 首期最平5.9萬可上車，詳見【下一頁

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剛成交單位為金安大廈中層A室，實用面積292平方呎，為2房間隔。梁浩文指，原業主早前叫價395萬元放售單位，吸引區內客洽商承接。由於單位銀碼細，合乎客人置業預算，而且單位間隔四正，考慮不久決定承接。雙方議價後以389萬元成交，折合實用呎價約13,322元，建築呎價約9,725元。

原業主於2016年11月以約283萬元購入上址，轉手帳面大幅獲利約106萬元，升值約37.5%。

【低水上車】呢度仲有樓價低過2球之選 買家睇樓一日即撲入市 198萬購2房，詳見【下一頁

位於置樂青山公路青山灣段387號的金安大廈，位於屯門置業區，鄰近屯門市中心。該區有不少上車單幢物業，如「置樂三寶」：利寶大廈、萬寶大廈及麗寶大廈，至金安大廈也是區內的上車之選，物業於1981年入伙，樓齡已有40年，但物業外牆早年經過翻新，外表看起來不俗，物業提供176個單位，實用面積由292平方呎至326平方呎。

【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

 

二手市場 上車盤 低水 樓價 屯門 金安大廈

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