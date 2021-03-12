【上車之選】仲有平過「4球」私樓? 屯門樓仔2房戶 區內客斥389萬元承接自住

二手交投持續熾熱，上車盤剛性需求持續強勁，樓價500萬以下物業更是買家搶購的對象。最近屯門一個單幢私樓2房單位以389萬元沽出。

美聯物業區域聯席董事梁浩文表示，二手市場暢旺，單幢物業不乏承接個案，該行日前促成屯門金安大廈本月首宗二手成交，一組區內客以389萬元承接2房單位自住。

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剛成交單位為金安大廈中層A室，實用面積292平方呎，為2房間隔。梁浩文指，原業主早前叫價395萬元放售單位，吸引區內客洽商承接。由於單位銀碼細，合乎客人置業預算，而且單位間隔四正，考慮不久決定承接。雙方議價後以389萬元成交，折合實用呎價約13,322元，建築呎價約9,725元。

原業主於2016年11月以約283萬元購入上址，轉手帳面大幅獲利約106萬元，升值約37.5%。

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位於置樂青山公路青山灣段387號的金安大廈，位於屯門置業區，鄰近屯門市中心。該區有不少上車單幢物業，如「置樂三寶」：利寶大廈、萬寶大廈及麗寶大廈，至金安大廈也是區內的上車之選，物業於1981年入伙，樓齡已有40年，但物業外牆早年經過翻新，外表看起來不俗，物業提供176個單位，實用面積由292平方呎至326平方呎。

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記者：陳詠妍