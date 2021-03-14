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【宏觀術數@iM網欄】今月曾經照古人

名人薈萃 09:23 2021/03/14

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「今人不見古時月，今月曾經照古人。」

 

唐代詩仙李白《把酒問月》的優美詩句，詠月抒懷以外，亦深含哲理，詩人帶著酒意向首明月，在夜空漫天星辰底下，人生數十寒暑瞬間即逝，古時明月曾經和李白共醉，今天依舊皎潔如新，只是今人總無法見到千百年前的盈虛變幻。誠如「古人今人若流水，共看明月皆如此」。人世萬千得失，俱如滄海一粟，

 

從天文角度來看，地球生命都是極短促的。我們今天見到的月相星辰，過往千萬年間也曾照耀夜空下，古往今來多少風雲人物，與及更多的尋常百姓家。就算今天所見到的月夜，和當年李白對酒當歌、舉杯邀明月的大同小異，世情滄桑卻已是翻天覆地多少千篇。尤其近百年來科技飛速發展，古人慣以優美詩詞讚美月夜，或感懷身世，現代已換成高清視頻發佈於社交媒體上。而從上世紀成功登月後，近年起各國相繼訪問火星，相信不遠未來人類或有機會站在火星上遙遙回望首地球。

1968年8月首張人類在月球軌道拍攝地球上升相片及復修圖(source : Nasa)

 

如果我們從術數的周期角度去想，也有另一番趣味。術數很重視周期循環，太陰曆以月亮繞地球為陰曆月份，地球繞太陽為陽曆年。命理學一般以時辰為「基本計算單位」，無論用陰曆或陽曆計算，也大約以一日十二個時辰，一年365-6日，60年（一甲子）也就不足30萬個命局。或說子平八字以干支紀年月日，同一月份只有30天，不一定覆蓋六十甲子日元，其實相差也只在倍數，就算計算三元玄空（180年）也仍是幾十萬變數以月，相比今天地球人口已達78億也確實不多。更惶論推算古往今來，重覆命例或循環現象又將何其之多？當中異同變化，這相信是不少初學術數朋友的疑問。

 

三才配合 推考判斷

 

當面對如斗數共盤或四柱相同局數時，有何解決方案呢？

 

術數家推算都重視三才：天、地、人去分析，近乎常說的天時、地利、人和。天運為大趨勢，星運影響所及社會風氣，微觀至個人便是命格與及運程的變化，均素來受到重視。地運可以受著山川城市規劃所影響左右，故此古代風水的開端，即在於尋找吉地建立都城，及後選地建城村，以至今日移民風氣下，尋覓第二家園等等。始終同一命格於不同地區及社會風氣、經濟環境，制度文化，以至於更微觀的居所風水，均對命運影響至深。至於人和，最簡單便是社交圈子，以至於人際脈絡。就算現今社會常強調個人實力，始終不能否應「贏在起跑線上」又或能得助於「父幹」以至關係，總是捷徑。

 

也就是說就算今人和唐代八字相同，由於天地人不同，境況也必大不相同。至少醫學進步下，壽元已不盡相同。

 

時間再細分存在分歧

 

此外，也有些術數強調一時分八刻，一刻十五分，即是精算至一分鐘，似乎應更為精確。但當中仍存有分歧及異議。現實生活大多重點事件或典禮，也難於較準至某一分鐘完成吧。

星占學亦強調命度每4分鐘過宮一度，但其實細中有粗相差也未至於為天壤之別。就算星盤常用行星或主星偶有重覆（機會已很微），實際上太陽系以至銀河星辰是動而不息的，連宇宙也在澎漲中，地球、太陽，以及行星及其他恆星均每分秒都在飛馳千萬里，星辰顯示出來者也只是相對相位而已，給予今古異同更多解釋空間。就算今月或星空曾照古人，復照今人，星空並無可能完全重覆，反映人世變幻無常，變易才是天地正道。

古月曾照耀美輪美奐的圓明園，同樣月相已改朝換代

 

相信其他命學術數，背後同樣可以有更多精微變化有待發展出來。古時社會相對簡單，無壓力要求更精算細微，也無足夠計時、統計技術。今時大數據時代，總期望術數有更進一步發展。而事實上古賢也有更精妙的方式輔助，便是「觸機」法則。此部份接近占卜，自成體系，有機會當再解釋。

 

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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