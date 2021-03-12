【TikTok】巴基斯坦封殺TikTok　被指傳播不道德內容

短視頻平台、抖音國際版TikTok再次被巴基斯坦電訊管理局封殺，是繼去年10月短暫被禁後，當地局方第二次採取封殺措施。

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外媒The Verger報道，去年TikTok被指傳播不道德及不雅內容 ，但該公司向巴基斯坦政府保證，將根據當地的社會規範和法律對視頻進行審核，之後得以恢復運營一個半星期。

然而，鑑於早前收到有關TikTok傳播不雅內容的投訴，巴國西北部城市白沙瓦高等法院發布上述禁令。電管局發言人表示，該機構遵守法院裁決，已指示電訊服務供應商立即切斷對TikTok應用程序的連接。目前，該公司在巴基斯坦擁有數千萬用戶。

TikTok在給The Verge的一份聲明中指，TikTok在當地有針對本地語言及內容進行審核，防範內容違反社區準則的機制。

事實上，TikTok在全球範圍內經歷了多次有關的爭議和限制，除了曾被美國前任總統特朗普下禁令外，TikTok在東南亞及其周邊地區也面臨著更嚴重的規管，如被印度徹底封殺。

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責任編輯：蘇穎琪

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