【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】疫情下無得飛日本 香港鬧市賞花好去處

春回大地，3月是賞花季節，每年適逢櫻花季節都吸引不少人飛到日本等賞花

，可惜疫情之下很多旅遊計劃都暫時被擱置。但原來留在香港都有不少賞花好地方。今日想介紹一個近在咫尺的香港鬧市賞花好去處，方便又快捷又可以賞花。呢個地方就係維園!

驚蟄係中國傳統二十四節氣中第三個節氣，指太陽到達黃經345°時，在每年3月5日或3月6日。上星期五3月5日後，過左驚蟄，萬物生長俱生，春暖花開，香港維園處處現花蹤。

杜鵑

▲ 香港有多種本地原生杜鵑，包括毛葉杜鵑、羊角杜鵑、香港杜鵑、南華杜鵑、華麗杜鵑，以及紅杜鵑。香港維園，杜鵑處處蹤。 ( BANNER PICTURE)

杜鵑花是中國十大名花之一，素有「花中西施」美譽，唐代詩人白居易曾賦詩「回看桃李都無色，映得芙蓉不是花」。香港有多種本地原生杜鵑，包括毛葉杜鵑、羊角杜鵑、香港杜鵑、南華杜鵑、華麗杜鵑，以及紅杜鵑。

杜鵑屬杜鵑花科，原產地中國。半常綠灌木，高約1.5至2米。花冠呈漏斗狀，有深紫色及粉紅色等等。

三角梅

▲ 三角梅是中國深圳、廈門和珠海的市花，可以係維園搵到！

三角梅又稱光葉子花（學名：Bougainvillea glabra）、小葉九重葛、簕杜鵑、寶巾、紫三角、紫亞蘭、三角花等，為紫茉莉科葉子花屬下的一個物種，是中國深圳、廈門和珠海的市花。

無憂花

▲ 筆者第一次見到無憂花，覺得好特別同好少見，中國無憂花以表達無憂之意。

無憂花（學名：Saraca dives）又名火焰花，是豆科無憂花屬的植物。分布於寮國、越南以及中國大陸的廣州、雲南、廣西等地，生長於海拔200米至1,000米的地區，多生在密林中。

除維園，今年全香港好多區都可以賞花。2021香港花卉展覽因應新型冠狀病毒疫情，花展改以新形式舉行，分拆於全港18區園圃展出。即日起至3月中旬陸續於九龍公園設主題花杜鵑花圃、中西區海濱長廊（中環段）設鬱金香花圃，以及18區選定公園設置東方或西方園圃。

有一個trainer 朋友建議Flora Rabbit 每一日要留一個清靜時間讓自己清空，讓心寧得到寧靜，計劃每一日的計劃。而且每一日散步有助健康令自己

頭腦清醒。大家不妨一邊散步一邊賞花，有益身心！

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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