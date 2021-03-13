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【酒遍世界@iM網欄】日本葡萄酒 購買日本酒注意事項

名人薈萃 11:31 2021/03/13

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近年，日本葡萄酒輸出的數字漸漸上升，在國際酒壇上得到認可，知名度因此而增加。上一篇文章介紹了日本葡萄酒釀酒及種植地區，地域環境的簡介。接下來將介紹較常種植及使用的葡萄品種，風格及購買日本酒需要注意的特別事項。

 

首先，甲州 – Koshu 是最為人熟識的葡萄品種。此品種擁有悠長的歷史，在山梨県的勝沼町種植超過1,000年。雖然甲州的外觀是酒紅色的皮但較普及用來釀造白葡萄酒。香氣方面帶出柑橘類果香為主，同時擁有著跟長相思 – Sauvignon Blanc 相近的味道。酸度相比低及柔和，雖然在口裡有著油滑的質感但總體而言酒身較輕。在正派的美酒與佳餚配搭的理論內，高酸度的白葡萄酒常用來跟高油脂的魚生，日本人卻認為酸度低的甲州卻令魚腥味消失，是非常合適的親搭。

 

另一品種，貝利A麝香 – Muscat Bailey A適用於釀紅葡萄酒。這款品種是從一些陌生的品種而形成出來的。它的特性是散發著紅莓的果香，能聞到士多啤梨，紅桑子的果香味。單寧及酸度較輕，在飲用時也主要嚐到果香味。可配搭日本料理的燒物，串燒，爐端燒等等。

 

若在日本購買本地葡萄酒，需要注意的是在標籤上的寫出的字眼。例如「日本ワイン」及「国産ワイン」擁有著不同含義。「日本ワイン」代表著葡萄是在日本種植及釀造。而「国産ワイン」卻是使用了進口葡萄而在本土製作的產品。

 

雖然在日本這遍土地種出最佳的釀酒葡萄並不容易但日本人經過多年的努力現今也算得到不錯的迴響。

 

作者_Apple Cheung（張嘉盈）簡介：

活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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撰文 : Apple Cheung（張嘉盈）

欄名 : 酒遍世界

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