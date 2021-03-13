【酒遍世界@iM網欄】日本葡萄酒 購買日本酒注意事項

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【小米制裁】反擊美國制裁令初見成效 小米股價終見曙光？
近年，日本葡萄酒輸出的數字漸漸上升，在國際酒壇上得到認可，
首先，甲州 – Koshu 是最為人熟識的葡萄品種。此品種擁有悠長的歷史，
另一品種，貝利A麝香 – Muscat Bailey A適用於釀紅葡萄酒。這款品種是從一些陌生的品種而形成出來的。
若在日本購買本地葡萄酒，需要注意的是在標籤上的寫出的字眼。
雖然在日本這遍土地種出最佳的釀酒葡萄並不容易但日本人經過多年
作者_Apple Cheung（張嘉盈）簡介：
活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。
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撰文 : Apple Cheung（張嘉盈）
欄名 : 酒遍世界