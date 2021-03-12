【港龍航空】內媒：港龍創辦人曹光彪今日凌晨逝世　終年101歲

▲ 港龍創辦人曹光彪據報今日凌晨逝世 終年100歲

有「香港毛紡大王」之稱、港龍航空創辦人曹光彪，據報今日凌晨在香港逝世，享年101歲。曹光彪一手促成與包玉剛、霍英東等創立的港龍航空，去年因國泰航空 （00293） 飽受疫情打擊後啟動世紀重組時，已停止營運。

國泰重組｜國泰港龍去年10月被宣布即日停運、員工全數被裁【下一頁】

內地媒體《澎湃新聞》引述曹光彪親友報道，曹光彪今日（12日）凌晨在港逝世。

曹光彪創立港龍航空【按圖放大】

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1920年出生在上海的曹光彪，是香港著名的紡織企業家，先後創辦「香洲毛紡廠」、「南海毛紡廠」、「港龍航空」、「港澳國際有限公司」和「永新集團」等著名企業。其中，最為人熟知的是其牽頭創立港龍航空，一度將外資壟斷香港航空業的局面結束。

至1990年，國泰及太古集團 （00019） 從曹光彪手上收購港龍航空35%股份，中信泰富 （00267） （現稱中信股份）則收購38%。

1995年，港龍航空和國泰航空合資成立「香港新機場地勤服務有限公司」（HAS），負責營運所有於停機坪的運輸及裝卸等工作。至2006年，國泰全面收購港龍航空。

曹光彪2002年，獲頒發香港銀紫荊星勳章。其女兒曹其真是前澳門特別行政區立法會主席。

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