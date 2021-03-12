  • 26°C
香港時間 : 2021312日 (五) 17:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港龍航空】內媒：港龍創辦人曹光彪今日凌晨逝世　終年101歲

股市 16:38 2021/03/12

分享：

港龍創辦人曹光彪據報今日凌晨逝世　終年100歲

有「香港毛紡大王」之稱、港龍航空創辦人曹光彪，據報今日凌晨在香港逝世，享年101歲。曹光彪一手促成與包玉剛、霍英東等創立的港龍航空，去年因國泰航空  （00293） 飽受疫情打擊後啟動世紀重組時，已停止營運。

國泰重組｜國泰港龍去年10月被宣布即日停運、員工全數被裁【下一頁】

內地媒體《澎湃新聞》引述曹光彪親友報道，曹光彪今日（12日）凌晨在港逝世。

曹光彪創立港龍航空【按圖放大】

    點擊圖片放大
    +3
    +2

1920年出生在上海的曹光彪，是香港著名的紡織企業家，先後創辦「香洲毛紡廠」、「南海毛紡廠」、「港龍航空」、「港澳國際有限公司」和「永新集團」等著名企業。其中，最為人熟知的是其牽頭創立港龍航空，一度將外資壟斷香港航空業的局面結束。

至1990年，國泰及太古集團 （00019）  從曹光彪手上收購港龍航空35%股份，中信泰富 （00267） （現稱中信股份）則收購38%。

1995年，港龍航空和國泰航空合資成立「香港新機場地勤服務有限公司」（HAS），負責營運所有於停機坪的運輸及裝卸等工作。至2006年，國泰全面收購港龍航空。

曹光彪2002年，獲頒發香港銀紫荊星勳章。其女兒曹其真是前澳門特別行政區立法會主席。

相關文章：

【國泰股價293】國泰航空據報奪國泰港龍15內地航線　國泰：航權分配由特區政府統籌處理

【國泰對手】大灣區航空擬下季招聘人手　「絕對有財力」

港股 航空股 國泰航空（00293） 包玉剛 霍英東 曹光彪 立法會 航空 上海 香港

上一篇文章

【香港疫情】香港新增約60宗確診個案　港視股價逆市升1%

下一篇文章

【阿里巴巴股價】阿里巴巴據報遭破紀錄反壟斷罰款　WSJ：北京想阿里與馬雲撇清關係
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【芯片股】中美半導體行業成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」　中芯國際回吐逾1%（第二版）
【芯片股】中美半導體行業成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」　中芯國際回吐逾1%（第二版）
【新股IPO】百度9888入場費14899元、招股價上限295元　配售已錄足額認購
【新股IPO】百度9888入場費14899元、招股價上限295元　配售已錄足額認購
【新股IPO】百度9888周五起招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度9888周五起招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度周五招股　券商預留最多1000億孖展額度
【新股IPO】百度周五招股　券商預留最多1000億孖展額度
【恒指夜期+ADR】中概車股急升1成、騰訊ADR較港高1.8%　夜期收市升161點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概車股急升1成、騰訊ADR較港高1.8%　夜期收市升161點（不斷更新）
【美股期貨】美十年期債息回升至1.6厘　納指期貨跌1.3%（不斷更新）
【美股期貨】美十年期債息回升至1.6厘　納指期貨跌1.3%（不斷更新）