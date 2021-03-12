【人民幣】人民幣升浪未完 年底目標價最牛看6.2

人民幣滙價最近屢創今年新低，更跌穿6.5心理大關，不少歐美資行由年初「鬥牛」，最近爭相轉軚，甚至連大好友也紛紛投降，相繼下調在岸價兌美元今年底目標價，包括瑞銀財富管理從6.2下調至6.35，摩根大通亦由6.25調低至6.35。但仍有兩間中外資大行企硬，維持原先較樂觀預估，分別為ING的6.2及招商永隆的6.3。

綜合10位專家對人民幣的年底預期，因花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧剛下調年尾目標，從6.15調低至6.26；相反，ING大中華首席經濟師彭藹嬈卻保持6.2，頓變全城最牛的目標價。再按現滙約為6.49計，即逾半數、有6位名家料人民幣年底仍看升，包括渣打中國宏觀策略部主管劉潔看6.45、華僑永亨經濟師李若凡目標6.3369等。

圖看10專家今年人民幣滙價預測

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招商永隆銀行司庫蕭啟洪昨晚（3月11日）回應本報查詢指，目前美國長債孳息上升，主因市場預期通脹升溫所致但實際通脹未有大幅上升的趨勢；再者，美國經濟基本面並沒有太大改變，因此仍然維持對人民幣原有估計。

蕭啟洪回顧人民幣近3個月走向，年初延續去年升勢，繼續上試高位，兌美元一度上升至6.4118的兩年半新高。然而，踏入2月，因拜登順利接任美國總統，民主黨亦成功控制參眾兩院，令市場憧憬美國進一步刺激經濟力度將加大。同時，新任財長耶倫重申不追求弱美元政策後，美元開始反彈，也令人幣升勢受阻，現回調至約6.5水平。

人幣定存最高息10厘 力抗疫情低息大環境【下一頁】

蕭啟洪補充，對人民幣進一步上升仍審慎樂觀，今年末有望上升至6.3，主因有4，包括︰

1）新冠疫情控制得宜，雖然內地有稍微上升個案，但在疫苗面世後，加上嚴謹控疫，經濟漸趨復甦；

2）內地推動雙循環，當中內需潛力大。況且，既受惠於RCEP簽訂，2月2日又跟新西蘭落實自由貿易協定，令外界對內地復甦更具信心；

3）內地因流動性收緊令利率上行，拆息下行空間有限，導致目前利率水平較一般主要經濟體高很多，因此利差誘因仍大；

4）環球疫情發展，暫並未因疫苗推出而迅速好轉，故此各國仍陸續推出經濟刺激措施，利率將長時間維持在較低位。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源