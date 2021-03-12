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市監總局裁定12家科網巨企違反壟斷法 百度騰訊罰款50萬人民幣

環球政經 16:23 2021/03/12

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中國市場監管總局公布，多家科網巨企包括百度 、騰訊等違反「實施經營者集中案」，將對涉案企業作出處分。

【電商監管】屢次因涉嫌擾亂市場被罰 社區團購生不逢時見下頁

監管總局根據中國反壟斷法，對互聯網領域10宗違反「實施經營者集中案」作出處分，涉及共12家科網巨企，分別罰款50萬人民幣。監管總局表示10宗案件均違反中國反壟斷法第21條，構成違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。

[阿里巴巴9988] 傳阿里面臨 破紀錄反壟斷罰款 或需剝離非電商資產見下頁

    點擊圖片放大

騰訊發表聲明回應事件指，將主動糾正現有操作並於未來定期向監管總局匯報。其他公司均為有回應事件。

10宗案件包括騰訊收購猿輔導股權案、百度收購小魚集團股權案、蘇寧潤東收購上海博泰悅臻股權案、滴滴移動與軟銀設立合營企業案等。

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撰文 : 馮卓謙

反壟斷 壟斷 中國市場 人民幣 中國

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