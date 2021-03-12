梅根不忿被屈搞喊凱特 曾要求肯辛頓宮澄清

▲ 以哈里梅根為主角的王室傳記作者斯科比爆料，指梅根當年不滿被冤枉搞喊凱特，曾向肯辛頓宮發電郵要求其澄清。

英國哈里王子與夫人梅根早前接受美國名嘴奧花雲費訪問，梅根透露媒體指她於婚禮前使凱特痛哭的報道錯誤，自己才是委屈痛哭的人。以哈里梅根為主角的王室傳記作者斯科比（Omid Scobie）更爆料，指梅根當年不滿被冤枉搞喊凱特，曾向肯辛頓宮發電郵要求其澄清。

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哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）於2018年11月舉行婚禮，威廉王子（Prince William）與凱特（Kate）的愛女夏洛特公主於婚禮上擔任花女。有報道指梅根因為花女禮服款式與凱特吵架，凱特更為此痛哭。但梅根於訪問期間透露，其實當年是她被凱特弄哭，否認媒體當年的報道。

斯科比在雜誌《Harpers Bazaar》上撰文力撐梅根，指2020年初有報道聲稱威廉王子一直在欺淩哈里梅根，肯辛頓宮要求哈里緊急簽署聲明駁斥相關報道。

而梅根也向肯辛頓宮的王室助理發電郵，詢問對方能否就她搞喊凱特的報道作澄清（set the record straight）。

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斯科比聲稱梅根發送的電郵内容如下：

如果我們目前發表任何聲明，也許肯辛頓宮最終也可就我沒有弄哭凱特一事澄清。 （Well, if we’re just throwing any statement out there now, then perhaps KP can finally set the record straight about me [not making Kate cry].）

但斯科比指肯辛頓宮無視梅根的要求，更指不應再將凱特捲入流言蜚語。斯科比更聲稱正因肯辛頓宮偏頗的做法，使哈里梅根在憤怒下宣布淡出英國王室。

責任編輯：鄭錦玲