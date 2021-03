梅根不忿被屈搞喊凱特 曾要求肯辛頓宮澄清

英國哈里王子與夫人梅根早前接受美國名嘴奧花雲費訪問,梅根透露媒體指她於婚禮前使凱特痛哭的報道錯誤,自己才是委屈痛哭的人。以哈里梅根為主角的王室傳記作者斯科比(Omid Scobie)更爆料,指梅根當年不滿被冤枉搞喊凱特,曾向肯辛頓宮發電郵要求其澄清。

哈里(Prince Harry)與梅根(Meghan Markle)於2018年11月舉行婚禮,威廉王子(Prince William)與凱特(Kate)的愛女夏洛特公主於婚禮上擔任花女。有報道指梅根因為花女禮服款式與凱特吵架,凱特更為此痛哭。但梅根於訪問期間透露,其實當年是她被凱特弄哭,否認媒體當年的報道。

斯科比在雜誌《Harpers Bazaar》上撰文力撐梅根,指2020年初有報道聲稱威廉王子一直在欺淩哈里梅根,肯辛頓宮要求哈里緊急簽署聲明駁斥相關報道。

而梅根也向肯辛頓宮的王室助理發電郵,詢問對方能否就她搞喊凱特的報道作澄清(set the record straight)。

斯科比聲稱梅根發送的電郵内容如下:

如果我們目前發表任何聲明,也許肯辛頓宮最終也可就我沒有弄哭凱特一事澄清。

(Well, if we’re just throwing any statement out there now, then perhaps KP can finally set the record straight about me [not making Kate cry].)