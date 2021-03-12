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【網民熱話】女友父母開名貴跑車 家中停車場比自己家還大 月入14K台男嘆未來岳父一句話令他自卑了

環球政經 17:20 2021/03/12

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「門當戶對」的傳統觀念雖然隨著時代變遷而不這麼重視，但到了談婚論嫁的地步，有時雙方家境相差太遠，難免會令其中一方感到自卑。近日在台灣就有一名男士在討論區發帖，指女友家境富裕，父母開名貴跑車，「光她家的停車場可能就比我現在的家還要大」，再加上女友父親最近跟他說了一句話，令他感到很自卑。

【網民熱話】外父外母助上車要求只落女兒名 老公不滿獨力供樓 老婆：你的名字還是我的有差嗎？ 【下一頁

點擊看事主自卑原因：

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【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上 【下一頁

帖文一出引來網民紛紛留言，不少網民都叫事主好好照顧女友，「想一下他爸是好人願意讓你娶她女兒是你的福氣不是拿錢糟蹋你」、「1.認真踏實工作，2.自卑甚麼？中樂透會覺得自己配不上獎金嗎？然後最重要的：3.好好待人家女兒」、「人家都不介意你介意啥？讓你少奮鬥100年耶！都出社會了，請把無謂的自尊心丟掉好嗎？」、「「對方爸爸會這樣說，表示他有一定程度接受你，也表示他女兒很愛你」

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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