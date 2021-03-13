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【小米實測】小米旗艦新機Mi 11抵港 3月底開賣售5,699港元 （有片+多圖）

科技 10:00 2021/03/13

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小米最近發布今年首部旗艦5G手機Mi 11，到底新機使用感如何？就讓記者幫大家一同實測！

小米於本周一（8日），在港發布本年首部旗艦5G手機小米11（Mi 11）。該機採用高通Snapdragon 888處理器，提供2K屏幕解析度，配備1.08億像素三鏡頭組合，到底新機使用感及實際拍攝表現如何？就讓記者幫大家一同實測！

＜＜【快速充電】小米開發200W快充技術　傳今年內正式推出

＜＜【小米新機】小米Mi 11登陸香港　售5,699港元

外形方面，Mi 11採取金屬框架及雙曲面玻璃設計，背面採用磨砂玻璃。是次率先試用的Mi 11採用藍色機身，可透過不同角度及光綫反映色澤變化，但背面仍然會沾上指紋或痕跡。手機屏幕為6.81吋，機身僅重196g，上手感覺尚算輕巧，方便單手操控。另外，手機搭載Snapdragon 888處理器，擁有120Hz刷新率，整體操作較流暢。

Mi 11配備三鏡頭組合，分別為1.08億像素主鏡頭、1,300萬像素超廣角鏡以及500萬像素長焦微距鏡頭，正面則設有2,000萬像素前置自拍鏡頭。不論在日間或夜晚拍攝時，畫面光度足夠且能看清細節。

另外，相機鏡頭支援光學防震系統，在夜間拍攝模式中可利用四合一技術，讓拍攝效果更明亮，啟用夜景拍攝模式，即使在低光昏暗情況下，也能拍攝出明亮及清晰的相片。但Mi 11的相機最高僅提供30倍變焦效果，當開啟10倍變焦拍攝時，畫面已開始變得模糊。若使用30倍變焦拍攝相片更會出現「起格」。

    點擊圖片放大
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另外，小米也首度在相機加入電影鏡頭模式，提供「滑動變焦」、「慢快門」及「平移夢境」等影片效果，用戶可根據個人需求拍攝不同影片，但該功能對沒有拍片習慣的用家而言，或並非太實用。

現時購買新機可附送原裝充電器及充電綫，8GB+256GB版Mi 11售價為5,699港元，現已正式接受預訂，並在3月30日開始正式發售。

記者：李寶如

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