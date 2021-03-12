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【上車盤】一房連天台414萬有交易　10分鐘內行到西鐵站　目前放盤最平380萬

股樓投資 16:34 2021/03/12

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樓市市道持續好轉，各區也錄高價成交，要搵平價盤上車實在不易。利嘉閣陳庭豐說，元朗萬豐大廈一個頂層單位，實用面積約255平方呎，原則兩房，現改為一房間隔，連天台，望開揚山景，原叫價430萬元，放盤約兩個月後，終減價16.2萬元，以413.8萬元易手，實用呎價約16,227元。代理指，買家為年輕上車客，現買入單位自住。

據了解，原業主於2015年11月，以約300萬元購入上述單位，持貨5年，現轉手帳面約賺113.8萬元，物業期內升值約38%。陳庭豐補充，萬豐大廈本月至今累錄約兩宗成交，現時有4個單位放售，叫價由380萬元起。

資料顯示，萬豐大廈位於元朗市中心鳳群街11至15號，1983年7月入伙，建有1座住宅大廈，提供140伙單位，全屬細單位，實用面積由252平方呎起，至最大270平方呎。萬豐大廈最大賣點是交通便利，鄰近港鐵元朗站，步程約10分鐘內。

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撰文 : 黃卓賢

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