共用帳號不再? Netflix擬封殺非同住帳號登入

新冠肺炎肆虐下，串流平台大行其道。有外媒報導，Netflix擬封殺非同住帳號登入，打擊用戶以共用帳號方式使用服務。

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有網民近日在社交平台表示，在家透過電視使用服務時，畫面突然出現「如沒有與帳戶擁有者同住，請用自己帳戶繼續收看」的提示，並要求使用者輸入傳送到註冊帳戶的電子郵件或電話所列的驗證碼，方可繼續使用服務，隨即引起網民討論。

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Netflix隨後發表聲明指，每年Netflix均會在不同地區測試新功能，而網民所及的事件，是為確保用戶登入是經過授權而設。他補充在平台政策中已經清楚列明，帳戶共用僅限於同一家庭居住的人士。

目前Netflix政策可供同一家庭居住人士，同時在2至4個裝置上使用服務。據統計目前共有超過3成用戶正與最少一人分享帳戶使用。

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