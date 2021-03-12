  • 26°C
香港時間 : 2021312日 (五) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北水基金】內地基金贖回潮陰霾難消 花旗維持恒指1年目標32000

Hot Talk 16:13 2021/03/12

分享：

中港股市近日大幅波動，市場關注早前摸頂買入公募基金的內地散戶，會否趁反彈市急覓逃生門，令困擾逾兩周的基金贖回潮疑慮仍未解。內媒更指，有基金已作好防風準備，預留三成彈藥，應付一旦出現的集體贖回潮。此外，在淡市下，約有10隻新基金已延長募集期，冀力爭達吸資達標。

雖然面對北水湧港驟縮，今天恒指高開低收，失守29000關，但花旗仍維持1年後恒指高見32000點的預測。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，南下資金料持續來港投資等基本因素未大變，料恒指12個月後有機會挑戰32000點。

內地公募基金  每日贖回僅佔約1%【下一頁

不過，內地基金贖回潮的陰霾暫難消除，內媒指，連日來包括理財顧問及多間資產管理公司，以至中介分銷商等，深夜緊急連番發文，為產品驟縮水、由賺變蝕而向捧場客致歉，且不斷送出「心靈鷄湯」，安撫坐艇的基民。支付寶發表評論文章，以「風勿長宜放眼量」為題，促受縛蟹民冷靜面對股市巔簸。儘管基金跌跌不休，但專家重申，基金投資是長期修行，切忌在跌市低位中轉身而退。

有統計指，內地偏股型公募基金飽受重創，今年逾八成基金見紅虧損，當中主動型產品平均負回報近14%，個別於春節後更蝕逾3成。

更多【北水大時代】文章

相關新聞：【北水基金】北水基金投資具抗跌力股份 逆市反彈7%

【北水基金】北水偏債型基金逆市跑出 少量買港股攻守兼備

記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源

基金 大行報告 公募基金 北水流入

上一篇文章

京東據報洽購國金證券股權　國金證券升逾8%、稱消息不實
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【芯片股】中美半導體行業成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」　中芯國際回吐逾1%（第二版）
【芯片股】中美半導體行業成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」　中芯國際回吐逾1%（第二版）
【新股IPO】百度9888入場費14899元、招股價上限295元　配售已錄足額認購
【新股IPO】百度9888入場費14899元、招股價上限295元　配售已錄足額認購
【新股IPO】百度9888周五起招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度9888周五起招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度周五招股　券商預留最多1000億孖展額度
【新股IPO】百度周五招股　券商預留最多1000億孖展額度
【恒指夜期+ADR】中概車股急升1成、騰訊ADR較港高1.8%　夜期收市升161點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概車股急升1成、騰訊ADR較港高1.8%　夜期收市升161點（不斷更新）
【美股期貨】美十年期債息回升至1.6厘　納指期貨跌1.3%（不斷更新）
【美股期貨】美十年期債息回升至1.6厘　納指期貨跌1.3%（不斷更新）