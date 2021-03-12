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歐國接種阿斯利康疫苗後現血栓 巴育取消注射計劃 暫緩全國疫苗接種工作

環球政經 15:11 2021/03/12

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歐洲多國接連有市民接種英國阿斯利康疫苗（AstraZeneca）後出現血栓。泰國總理巴育原訂周五(12日)接種同款疫苗，現決定取消注射，並暫緩稍後推行的全國疫苗接種工作。

南韓擴大阿斯利康疫苗接種年齡至65歲以上下一頁

外媒報導，泰國公共衛生部常任秘書 Prasit Watanapa 出席衛生部記者會時表示，部分歐盟國家包括丹麥及挪威，宣布延遲全國性接種阿斯利康疫苗的計畫，泰國決定跟隨，延遲原訂6月推行全民接種計畫。

泰國將於4月推出疫苗護照 已接種人士隔離期減半 由14日縮至7日下一頁

 

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Watanapa指阿斯利康疫苗仍然是一款良好的疫苗，只是當中出現問題，部門經審視後決定暫緩接種計畫。Watanapa重申，泰國第二波疫情目前已經受控。同場的病毒學專家Yong Poonvorawan則表示，阿斯利康供應給泰國的疫苗，全部在亞洲生產，當局會進一步調查疫苗的安全性。

另外又有外媒引述官員消息指，有鑑於部分歐洲國家發生接種阿斯利康疫苗後出現併發症的情況，原訂今日安排了接種疫苗的巴育及其幕僚，決定暫停接種計畫。

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撰文 : 馮卓謙

疫苗 巴育 歐洲 丹麥 挪威 泰國
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