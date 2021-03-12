【BNO移民英國】經濟漸走出衰退? 英1月GDP僅跌2.9%勝預期

英國向港人開放BNO居留（Hong Kong BNO Visa）「5+1」簽證申請，移民英國成熱話，惟疫情下英國經濟狀況仍弱，受累英國再次封城，1月英國國民生產總值（GDP）按月縮2.9%，遜去年12月的升1.2%，惟幅度低於預期的4.9%，顯示最新一輪封城打擊不如預期大。

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英國國家統計局（Office for National Statistics）公布，1月GDP按月跌2.9%，當中服務業表現較差，縮3.5%，製造業則縮2.3%，是去年4月以來首次下跌，主因汽車業弱；建築業受惠樓市活躍，生產總值升0.9%。

英國在12月31日結束脫歐後過渡期，1月英國貿易疲弱，出入口數字跌幅是1997年1月以來最差，出口歐盟貨物減少41%，從歐盟入口貨物則跌29%。惟當局相信這只是暫時性現象，稱月底數字已有所好轉。

不過，隨着英國愈來愈多人接種疫苗，防疫限制漸解除，GDP將於2021年增長4％，到2022年增長7.3％

財政部旗下的英國預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility， OBR）早前稱，預計英國經濟會改善，今年經濟增長亦可達4%，2022年更有強力增長，推算可達7.3%，是74年來最勁。

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責任編輯：林建忠