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【本地遊】海洋公園月中將推三項活動 想呃LIKE打卡 PO IG 呢啲活動係你首選

環球政經 19:13 2021/03/12

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海洋公園宣布，將於月中推出3項期間限定精彩體驗活動，包括：帶同毛孩暢遊「海洋奇觀」的「汪星家族『寵』動員」、經典老爺車派對「CAR年華」，以及再次登場的「星夜高峰Glamping」。其中，「汪星家族『寵』動員」和「星夜高峰Glamping!」均為收費活動，有興趣的市民可於即日起，於海到公園官網（按此）報名參加「汪星家族『寵』動員」及「星夜高峰Glamping」活動。

海洋公園將於明起重開　今日下午5時起接受網上預約   【下一頁

 

活動一：汪星家族「寵」動員，有興趣了解此活動的詳情嗎？(點擊了解更多)

 

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活動由下周六（20日）起推行，參加者可與「毛孩」首次親臨開放予狗狗入內的「海洋奇觀」，與主人一起欣賞5千多條珍貴的魚兒、並拍照留念。主人可與愛犬在食尚水都人工湖畔一起開餐，狗狗可享用精心炮製的南瓜雞肉蛋糕配士多啤梨、焗三文魚肉餅及雞肉蔬菜凍批的專屬營養大餐。

園內更設「智FIT操場」，狗狗可挑戰場內多個玩樂設施，包括跨欄、立柱、隧道和平衡木。如果想為「毛孩」換新形象，人氣寵物配飾品牌Momoji 及Hopnbounce 供多款寵物圍兜、頸圈及一系列以寵物為主的手繪圖案產品選購。
 

活動二： 星夜高峰Glamping！有興趣了解此活動的詳情嗎？(點擊了解更多)

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去年推出「星夜高峰Glamping」大受歡迎，下周五（19日）起公園再次推出。不論是一家大小或三五知己，無需揹著一袋二袋行裝尋找郊外營地，即可於海洋公園高峰樂園的私人帳篷，投入大自然懷抱、暫別都市的繁囂。公園提供「爐炭燒」參加者可在無敵大海景的營地內，享受特色的泰式晚餐。

公園為每位營友附送「海洋快證」一張，讓參加者可「特快」享用園內的機動遊戲及設施，與好友盡情玩樂。另外，公園準備了一系列與動物日夜親近的豐富活動，包括：「海獅見面會」、「夜探南極企鵝奇觀」等，讓你與好友度過一個充實的兩日一夜。

活動三：CAR年華 - 欣賞古董勞斯萊斯，有興趣了解此活動的詳情嗎？(點擊了解更多)

 

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海洋公園將夥拍香港老爺車會，於3月27及28日一連兩日舉行「CAR 年華」車展。屆時將展出20多架珍藏經典老爺車於海濱樂園不同角落，其中包括：特色迷你車、古董跑車及越野車、懷舊貨車及電單車等，重點介紹 1934年出產的勞斯萊斯Phantom II，絶對是IG打卡首選。訪客只需持有海洋公園入場門票、或智紛全年入場證、或無限次入場證，即可以免費參觀「CAR 年華」。

 

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責任編輯：陳頌潔

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