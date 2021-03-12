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【新股IPO】汽車之家2518暗盤　一手帳面賺約1220元

新股IPO 16:18 2021/03/12

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汽車之家於3月15日掛牌。

汽車之家 （新上市編號：02518） 今暗盤。於輝立暗盤汽車家收報188.5元，較招股價176.3元高7%，一手（100股）帳面賺1220元，曾高見190.5元，若於高位沽出，一手帳面賺1420元。汽車之家將於3月15日掛牌。

以汽車之家（美：ATHM）美股周四收市報100美元計，而1股ADS相當於4股普通股，折合約相當於每股194港元。

券商 最新報 招股價 變幅 一手賺 收盤時間
富途 184.1 176.3元 4.4% 780 18：30
耀才 186.5 5.8% 1020 19：30
輝立 188.5 6.9% 1220 18：30

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

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【新股IPO】汽車之家2518超額認購近10倍　一手中籤率35%（附分配結果）

記者：謝卓榮

港股 汽車之家—S（02518）
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