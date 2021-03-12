【新股IPO】汽車之家2518暗盤 一手帳面賺約1220元
新股IPO 16:18 2021/03/12
汽車之家 （新上市編號：02518） 今暗盤。於輝立暗盤汽車家收報188.5元，較招股價176.3元高7%，一手（100股）帳面賺1220元，曾高見190.5元，若於高位沽出，一手帳面賺1420元。汽車之家將於3月15日掛牌。
以汽車之家（美：ATHM）美股周四收市報100美元計，而1股ADS相當於4股普通股，折合約相當於每股194港元。
|券商
|最新報
|招股價
|變幅
|一手賺
|收盤時間
|富途
|184.1
|176.3元
|4.4%
|780
|18：30
|耀才
|186.5
|5.8%
|1020
|19：30
|輝立
|188.5
|6.9%
|1220
|18：30
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記者：謝卓榮