料2024年落成 西九文化區明年建登岸及海堤設施

地政總署今日(12日)發出兩則公告，將於西九文化區建南面登岸設施，及重建西九龍現有海堤，當中在西九文化區南面約8,710平方米的前濱及海床範圍內，建設登岸設施的工程將於明年初展開，估計2024年中完成。

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另一項工程則涉及約690平方米的前濱及海床範圍內，港府擬將該段現有一段45米長的海堤，重建一個雨水排水口，預計於明年年中展開，並在2025年年底完成；兩項公告均屬於工務計劃項目第7754CL號，西九文化區基礎建設工程第一期。

據民政事務局及土木工程拓展署在2020年提交的立法會文件透露，建議在西九文化區開展南面登岸設施、海堤改建及排污、供水系統等工程，並評估項目造價約4.252億元，單是登岸設施已佔約1.47億元。民政局估計上述工程會在2023-2024年起分階段完工。

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責任編輯：潘曉豐