【美國疫苗】拜登發表封鎖一周年講話 　要求所有美國成年人5月前獲疫苗接種資格

美國自去年3月開始爆發新冠疫情，總統拜登（Joe Biden）本周四（11日）在疫情封鎖一周年之際發表電視演說，回顧美國人過去一年對抗疫情的生活，並要求加快疫苗接種速度，爭取讓民眾可以在7月4日美國獨立紀念日進行小規模慶祝。

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這是拜登自上任後首次在黃金時段發表演說，他預計政府在5月底之前可提供充足疫苗，要求各州政府在5月1日之前讓所有美國成年人獲得疫苗接種資格，早於之前的預期。不過他亦強調，這並不意味著所有人會立刻接種疫苗，但到時全部成年人可排隊預約。

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另外他還稱，原本計劃上任後百日內完成1億劑疫苗接種的目標，將會在他上任60天時提前實現。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，截至本周四，美國政府已經分配運送了1.31億劑疫苗，當中超過9,800萬劑已獲注射，全美有19.3%人口已經注射至少一劑疫苗，10.2%的美國人完成了兩劑疫苗注射。

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編輯：李勝男