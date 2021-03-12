【騰訊股價】騰訊據報成為下個金融監管目標　全日跌逾4%

▲ 騰訊據報成為下個金融監管目標。

外電引述消息人士報道，繼阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團後，騰訊 （00700） 將成為金融監管當局下一個目標，騰訊尾市股價轉跌，全日收報650.5元，跌4.4%，成交金額174億元。

阿里巴巴據報遭破紀錄反壟斷罰款 WSJ：北京想阿里與馬雲撇清關係【下一頁】

報道指，象徵性的罰款僅僅只是個開始，與螞蟻集團一樣，騰訊可能被要求成立金融控股公司，涵蓋其銀行、保險、支付服務業務。

消息人士指，螞蟻及騰訊將遵守更嚴格的法規，為其他金融科技參與者樹立先例，此舉將標誌著中國加快遏制科網巨頭的影響力。騰訊對消息不予置評。

市監局公布百度騰訊等10宗互聯網違法案 各罰50萬人幣【下一頁】

中國市場監管總局最新公布，據中國反壟斷法公布對互聯網領域10宗「違法實施經營者集中案」，作出行政處罰，多家科網巨企都涉及其中，包括騰訊、百度 （新上市編號：09888） 、阿里系的銀泰商業。騰訊遭罰主要因其收購猿輔導時未依法申報經營者集中。市監局表示，會對涉案12家企業分別處以50萬元人民幣罰款。

騰訊回應表示，已經收到通知並高度重視，將積極對未及時申報等事項進行整改，嚴格根據監管部門要求，全面做好相關的合規申報工作。

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